De meerwaarde van een goede voorgrond

Meer: Landschapsfotografie
De meerwaarde van een goede voorgrondzondag 12 oktober 2025, 15:51 door Nando Harmsen | 34x gelezen | 0 reacties
Een landschapsfoto kan snel tegenvallen. In het echt was het mooier. Een voorgrond toevoegen kan de foto meer inhoud en diepte geven. Niet zomaar een voorgrond. Een goede voorgrond.
Het fotograferen van een landschap is minder eenvoudig dan het lijkt. De foto laat dan niet zien hoe het ervaren is. Vaak is een foto te leeg.
Door een voorgrond te gebruiken kan dat lege gevoel verdwijnen. Het geeft meer inhoud en diepte. Kortom, het laat beter zien hoe het in werkelijkheid was. Maar kies wel een goede voorgrond.
Zomaar een voorgrond in beeld brengen is niet de oplossing. Wees kritisch, en zorg dat de voorgrond ook de moeite van het fotograferen waard is. Ga niet zomaar wat takken vanuit de rand de foto in latensteken.
De voorgrond moet de foto ook echt vullen. Een connectie met de achtergrond is vaak heel belangrijk. Het moet het gevoel geven dat je daar staat.
Zorg dus altijd dat je voldoende voorgrond mee neemt, die ook daadwerkelijk meerwaarde geeft. Zorg dat het een goede voorgrond is.
Toch is het niet altijd noodzakelijk om een voorgrond te gebruiken. Denk dan wel goed na over het beeld dat je maakt. Het voorbeeld van het ven met de begroeiing op de horizon kan bijvoorbeeld een mooi minimalistisch beeld zijn.
Gebruik het water als tegenpool voor de lucht. Gebruik reflectie, of een lange sluitertijd om het water te effenen. Kies dan een symmetrische compositie, met de horizon in het midden.
Een panorama-uitsneden voorkomt dat er teveel leegte boven en onder in het beeld ontstaat. Bovendien geeft het een fantastisch ruimtelijk gevoel. Bij dit soort foto's werkt een voorgrond niet.
Cursus Compositie in landschapsfotografie
Meer weten over hoe je mooie landschapsfoto's kunt maken? Je ontdekt alles over het maken van de juiste compositie in je landschapsfotografie in de cursus Compositie in Landschapsfotografie.
Deze cursus wordt gegeven door Nando Harmsen, die ook de Landschapsbijbel en mede de Compositiebijbel geschreven heeft.
» Cursus Compositie in Landschapsfotografie
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Landschap en Compositie
woensdag 22 oktober 2025
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 1 plaatsen
Flitsen op Locatie
vrijdag 24 oktober 2025
Sint Agatha (Noord-Brabant)
nog 7 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 19 november 2025
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 5 plaatsen
Ook interessant
-
Kies het juiste perspectief
door Nando Harmsen
-
Doordacht gebruik van voorgrond in een foto
door Nando Harmsen
-
Componeren van een voorgrond - deel 2
door Nando Harmsen
-
Componeren van een voorgrond - deel 1
door Nando Harmsen
-
Maak je foto toegankelijk
door Nando Harmsen
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
41.278 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.