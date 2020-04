Fotografeer historische tijden (nu dus)

Met het vervullen van iedere behoefte, ga je een stapje omhoog. Veel Nederlanders zitten in de top van deze piramide.



Tot begin maart.



Want toen hadden we allemaal wc-papier nodig. En pasta. Rijst. Bonen in blik. We vreesden dat de basis onze lichamelijke behoeften binnenkort niet meer zouden worden vervuld.



In zo'n staat van paniek is het lastig om bezig te zijn met de hoogste trede, zelfrealisatie. Zoals fotograferen.





Onze basis rammelt

Hoe ik mezelf een duwtje omhoog gaf

Maar nu blijkt dat er gewoon genoeg te eten is voor iedereen, is het tijd om na te denken waar je in die piramide wilt vertoeven de komende tijd.Misschien kun je jezelf wel een klein duwtje omhoog geven. Zelfs als de basis niet meer helemaal op orde is. Omdat al je opdrachten zijn afgezegd. Omdat je huis nu ineens dienst doet als kantoor en school. Omdat je je (groot)ouders niet meer kunt bezoeken.Bij iedereen rammelt de basis.Maar juist het bezoeken van de top van de piramide kan de boel wat draaglijker maken.Drie weken terug besloot ik dat ik iedere dag ging fotograferen. Ik trek er niet op uit met mijn camera, maar blijf gewoon thuis. Daar valt ook van alles te fotograferen. Aan het einde van iedere dag kies n foto uit die ik op mijn prikbord hang.Zoals dit beeld: