Fotograferen in de vorm van een Kaleidoscoop

De winter geraakt maar niet op zijn eind terwijl we al zo halsreikend uitkijken naar de lente. Toch moeten we nog even geduld hebben. Tot die tijd is het wellicht een leuk idee om het bos in te gaan om enkele spectaculaire kaleidoscoop of mandala-achtige foto's te maken.



Misschien ken je het nog van vroeger. Een kaleidoscoop produceert beelden waarin patronen zich symmetrisch herhalen in ontelbare variaties.



Dit effect kun je nabootsen met de camera. De techniek hierbij is dat je meerdere opnames in een cirkel over elkaar legt. Voorwaarde is wel dat je camera over de optie "meervoudige belichting" moet beschikken.