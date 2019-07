'Fotografie wordt Kunst' in Fotomuseum Den Haag

Franz Ziegler, groepsportret van Koningin Ema, Prinses Juliana en Koningin Wilhelmina, 1929

Wanneer en waar te zien?

De tentoonstelling komt tot stand dankzij intensieve samenwerking met de Universitaire Bibliotheken Leiden en toont de werken uit de fotocollectie van het voormalige Prentenkabinet van de universiteit.Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamige publicatie, samengesteld en ingeleid door Dr. Maartje van den Heuvel, conservator fotografie Universitaire Bibliotheken Leiden, vormgegeven door Typography and Other Serious Matters (WBooks, 24,95 euro).De tentoonstelling 'Photo-Secession in Holland 1890-1937' zal van 7 september tot en met 8 december 2019 te zien zijn in het Fotomuseum Den Haag