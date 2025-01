Review: LRTimelapse Pro Timer 3 voor timelapsefotografie

Timelapse instellingen op de Canon EOS R5. Dit werkt perfect en werkt voor veel situaties perfect. Het geeft weinig extra mogelijkheden.

Is de intervalinstelling beschikbaar, dan kan je daar gebruik van maken. Dat werkt goed, maar met een minimale intervaltijd van 1 seconde. Je kan het aantal foto's instellen, of het oneindig laten doorlopen. In het laatste geval stop je de interval handmatig als je klaar bent.Een alternatief is een losse programmeerbare timer of intervalometer. Die zijn er in verschillende soorten, van timers van een cameramerk, tot universele timers. Meestal hebben dit soort nog veel meer functies ingebouwd. De LRTimelapse Pro Timer 3 is daar een van.Een van de grote verschillen met andere timers of intervalometers is het ultra-korte AF-signaal dat de LRTimelapse Pro Timer 3 geeft. Normaal gesproken zal een timer eerst een AF-signaal naar de camera sturen, gevolgd door het signaal om de foto te maken.Dit gebeurt ook als de camera op manual focus staat. Hierdoor is er een limiet voor de minimale intervaltijd. Door dit signaal zo kort mogelijk te houden geeft de LRTimelapse Pro Timer 3 je de mogelijkheid om minimaal 0,4 seconde interval te gebruiken.