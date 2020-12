Inspiratie, onmisbaar voor je fotografie!

Mocht je je creativiteit een boost willen geven, kan ik je het boek aanraden The Artist's Way van Julia Cameron. Dit jaar opnieuw uitgebracht. Een echt doe-boek, dus wees voorbereid.



Op Photofacts Academy was het Micky Hoogendijk die mij in 2018 op dit spoor zette. Haar serie van Beeld naar Kunst trof mij diep in mijn hart.



Hierin vertelt ze over hoe blokkades het vrije stromen van creativiteit in de weg staan en hoe dingen kunnen veranderen wanneer je je hier bewust van wordt en ze op kunt ruimen.



Een andere aanrader voor inspiratie is de engelstalige website 1x.com. Fotografen van over heel de wereld presenteren hier hun werk/kunst. En om het even welk soort fotografie je belangstelling heeft, kun je hier ontzettend veel ideeŽn op doen.



Ook de artikelen in het Magazine (onder MORE) zijn interessant. Bijvoorbeeld de 'Photographer of the week' artikelen waarin fotografen uitgebreid vertellen over hun passie, wat ze vinden, denken en hoe ze zich hebben gevormd tot wat ze nu zijn.



Tot slot vond ik op de site van Sigrid van Iersel een geweldig overzicht met wel 100 inspiratiebronnen. Waaronder ook enkele op het gebied van fotografie!