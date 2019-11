Maak een inspiratieplakboek - 3 regels

Hoe begin je een plakboek?

Regel 1: bij twijfel, plak het erin

Mijn probleem met plakboeken was dat ik dacht dat het een kunstwerk an sich an sich moet zijn. Jaren geleden begon ik ermee, maar de boel stokte al op pagina 7. Ik had geen inspiratie meer.Dacht ik.Ik had namelijk geen pretentieuze inspiratie meer. Dat is inspiratie die kunstzinnig verantwoord is (of moet zijn). Mijn eerste plakboekpagina voldeed daaraan, de daaropvolgende pagina's steeds minder.Dus stopte ik ermee.Deze keer begon ik mijn plakboek met een andere insteek: alles waarbij ik denk 'mag dit in het plakboek?' gaat er gewoon in.Het idee van een plakboek is namelijk niet dat er logica in moet zitten. Het is een allegaartje, losse gedachtes.Misschien zie ik later verbanden, krijg ik nieuwe ideeŽn. Maar nu maak ik het zonder vooropgezet plan, zonder een verwachting.En dan werkt het wel. Voor mij althans.