Maak jij gebruik van schaduw als compositie-element?

Licht is belangrijk in fotografie. Donker misschien zelfs nog meer. Met donkere delen, zoals schaduwen, is het mogelijk om diepte en definitie aan je onderwerp te geven. Je kan schaduwen zelfs als compositie-element gebruiken. Maak jij daar wel eens gebruik van?



Schaduwen zijn uitermate belangrijk. Denk maar aan het zogenaamde platflitsen, waarbij er rechtstreeks licht op je onderwerp valt. Doordat de richting van het licht zo direct is zal er geen schaduw zijn. Zet je lamp aan de zijkant, en de schaduwen zorgen voor diepte en definitie in je onderwerp.