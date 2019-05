Museon rondom (natuur)-fotografie

Prijswinnende wildlife foto in het Museon

National Geographic - Colors of the World

Vorig jaar won de Nederlandse natuurfotograaf Pim Volkers de wereldwijde National Geographic fotowedstrijd in de categorie Wildlife met deze foto van springende wildebeesten in de Masai Mara-rivier. Deze foto is nu toegevoegd aan de huidige National Geographic expositie, The Art of Wildlife Photography , die nog tot en met 16 juni 2019 te bewonderen is.Maak een adembenemende visuele reis door een regenboog van mooie foto's in de tentoonstelling National Geographic - Colors of the World in het Museon. Van het wazige blauw van het vroege ochtendlicht tot het levendige paars en rood van de zonsondergang - een wereld van kleuren omringt ons elke minuut van de dag en toch staan we hier zelden bij stil.