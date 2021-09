Nachtfotografie op Schiermonnikoog (deel 1)

Fotograferen in de nacht, na en voor het blauwe uurtje, doe ik zelden. Toch maakte ik graag een uitzondering hierop toen ik in juni op Schiermonnikoog was.



Het beloofde die nacht helder te worden, het was volle maan en er was kans op lichtende nachtwolken. Redenen genoeg om er ruim na het blauwe uurtje voor op pad te gaan.



Nacht is het tegenovergestelde van dag ofwel de tijd dat het donker is. Dat is het nog niet meteen nadat de zon is ondergegaan en ook voordat de zon opkomt is er sprake van een overgangsfase, de schemer.



Ik vind het heerlijk om in die schemertijd te fotograferen, zowel tijdens de vroege schemering als in het blauwe uurtje. Pas na het blauwe uurtje in de avond wordt het 'echt' donker.



De invloed van de zon is verdwenen en is er alleen het licht van de maan, de sterren en vooral van de mens. Dat laatste geldt zeker voor Nederland dat een van de meest lichtvervuilende landen ter wereld is.



In Nederland een overweldigende sterrenhemel zien is dan ook erg lastig. Het alom aanwezige kunstlicht maakt dat onze ogen het weinige licht van de minder heldere sterren niet waarnemen.



Dat Schiermonnikoog daarop een enigszins positieve uitzondering is komt in deel 2 van dit blog aan bod.





Vuurtoren

Volle maan

Net als Texel, Vlieland, Terschelling en Ameland heeft Schiermonnikoog nog een werkende vuurtoren, de Noordertoren. Oorspronkelijk had de toren een vast licht. In 1910 kreeg hij een draailicht met een eigen lichtkarakter waaraan je de vuurtoren kunt herkennen.Terwijl we richting de toren fietsen zien we zijn lichtbundels al over het eiland schijnen.De maan zal om 22.10 opkomen en ik heb het plan om de maan naast de vuurtoren te fotograferen. Ik weet dat de maan in het zuiden opkomt maar dat is een vrij ruim begrip. Het is echter voldoende om mijn standpunt te kunnen kiezen.Ik loop langs de toren richting het strand en als ik na een tijdje achteromkijk (richting zuiden) zie ik de toren fraai boven het duinlandschap uitsteken. Ik verken meerdere standpunten langs het pad tot ik tevreden ben over het beeld.Nu is het wachten tot de maan tevoorschijn komt. Het duurt maar liefst tot 11 uur voordat die geheel zichtbaar is boven de duinen. Als de lage sluierbewolking oplicht in het gele licht van de maan maak ik de eerste foto's.