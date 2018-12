National Geographic - The Art of Wildlife Photography

De foto-expositie National Geographic - the Art of Wildlife Photography met indrukwekkende natuurfoto's van gerenommeerde National Geographic fotografen, zoals Jim Brandenburg, Brian Skerry en Beverly Joubert, toont de verhalen achter de camera.





Foto: "Arctic Treasure" van Sergey Gorshkov / National Geographic

Feit en fantasie

De kunst van natuurfotografie

Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN

Samenwerking

Voor de pioniers van de fotografie was het maken van de perfecte foto een proces van vallen en opstaan. Door het forse gewicht en de enorme afmetingen van de eerste camera's, gecombineerd met een complexe logistiek, werd het maken van foto's in afgelegen natuurgebieden een ware expeditie.Uit de collectie van het Museon worden ruim vijftig historische camera's gepresenteerd en krijgt de bezoeker een goed beeld van de technische ontwikkelingen die de fotocamera's ondergingen. Ruim honderd jaar geleden was de techniek van deze toestellen nog niet goed genoeg om de beweging van wilde dieren op de gevoelige plaat vast te leggen.In de eerste jaren gingen natuurfotografen dan ook vaak naar dierentuinen of rariteitenkabinetten om dieren te fotograferen. Voor afbeeldingen van levende, wilde dieren brachten tekenaars en schilders de meest exotische exemplaren in beeld, vaak een mix van feit en fantasie.Met een bijzondere kunstinstallatie, waarbij werd samengewerkt met diverse kunstenaars, Francesco Rugi, Silvia Quintanilla (Carnovsky) en Olivier Hijmans (The O Continuum), wordt in de tentoonstelling deze getekende flora en fauna getoond, in een beleveniskamer met licht-, geluids- en grafische effecten.De hedendaagse natuurfotograaf heeft de beschikking over de meest geavanceerde apparatuur en profiteert van zwaar verbeterde randvoorwaarden, vergeleken met die van de pioniers.Technische mogelijkheden bij het maken van de foto en de nabewerking hiervan, lijken eindeloos en bij opslag en distributie van digitale bestanden biedt het internet ongekende mogelijkheden. Maar ook nu gaat het uiteindelijk om het oog van de fotograaf in combinatie met expertise en ervaring.Vanuit letterlijk welk maatschappelijk, politiek, ecologisch of etnografisch standpunt wordt de foto gemaakt? Goede fotografie vraagt gedegen logistieke voorbereiding, is missie- en doelgroep gericht en vraagt naast genoemde kundigheid ook fysiek en emotioneel veel van de fotograaf.De National Geographic fotografen tonen hun mooiste, indrukwekkendste en meest intrigerende natuurfoto's in zeventig duratrans dia's in LED lichtbakken.Bovendien komt de bezoeker meer te weten over de achtergrond van de fotograaf en hoe hij of zij te werk is gegaan. De expositie geeft de gedachte mee dat natuurfotografie in de basis een vorm van kunst is.De tentoonstelling maakt ook een verbinding naar de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze zeventien doelen zijn opgesteld om de belangrijkste uitdagingen op het gebied van klimaat, natuur en samenleving aan te pakken.Als wereldwijd regeringen, wetenschappers en ondernemers samen met het publiek de handen ineenslaan kan er veel bereikt worden. Beschermde natuur is daarbij niet alleen een doel, maar ook een bondgenoot.The Art of Wildlife Photography is onderdeel van de NatGeo Focus Gallery , de permanente fototentoonstelling van het Museon. De tentoonstelling, die vanaf 21 december te zien is in het Museon , is een samenwerkingsverband tussen het Museon en National Geographic