Op pad met een plan... of juist niet?

3) Ook een specifiek dier of bloempje kan mijn doel zijn. Zo ga ik graag regelmatig kijken of 'mijn' buizerd of torenvalkje bij de dijk zitten en dan moet ik dus linksaf op de dijk.



Maar als ik dan een plan heb en een doel... dan raak ik vaak afgeleid.



Het valt me op dat het eigenlijk een andere manier van kijken is of ik natuur- of fotografie-gericht kijk.

Bijvoorbeeld omdat een zonnestraal precies op een boeiende manier op een maisveld valt, of er schiet een vlucht ganzen langs.



Voor mij werkt het toch het beste als ik zonder plan of doel ga. Het gebeurt me te vaak dat ik helemaal het onderwerp niet zie, wat ik me als doel had gesteld, maar ik dan weer wel geboeid raak door een biddend torenvalkje.