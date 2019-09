Openbare avond VNF Apeldoorn op 27 november

Foto: ©Henri van Vliet

VNF-A

Het thema voor deze avond is 'Dichtbij'. Vaak letterlijk dichtbij maar ook dichtbij het gevoel en dichtbij de natuur. Natuur blijft tenslotte fascineren en verwonderen. De boeiende presentaties in beeld en geluid tijdens deze openbare avond mogen natuur- en fotografieliefhebbers niet missen.Het wordt een inspirerende avond waarbij zowel de beginnende als gevorderde natuurfotograaf zijn hart kan ophalen. Ook voor mensen die niet fotograferen, maar wel van natuur houden, is deze avond zeker de moeite waard.Elke foto vertelt een verhaal, soms spreekt het beeld voor zich en behoeft het geen uitleg, terwijl een andere foto pas echt interessant wordt door het verhaal van de fotograaf. Natuurfotografie is tenslotte zoveel meer dan alleen die mooie foto.Naast de fotolezingen is er een markt met fotobenodigdheden, reizen en boeken. Je kunt de markt voor aanvang en in de pauze bezoeken. Locatie is het Theater Orpheus in Apeldoorn Toegangskaarten zijn vanaf nu te bestellen via openbareavond@vnf-apeldoorn.nl. Datum: 27 november 2019, aanvang 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur. De avond duurt tot 22:30 uur. Kaarten ą 10 euro per persoon (inclusief twee consumpties).De VNF-A is een zeer actieve natuurfotoclub met zo'n 150 leden. Deze professionele- en hobbyfotografen zijn niet alleen afkomstig uit de regio maar uit het hele land. Iedere maand komen de leden bij elkaar in De Duiker te Ugchelen. Vaak worden zeer bekende gastsprekers uitgenodigd. Met regelmaat worden activiteiten en workshops georganiseerd ter inspiratie.