Tijd voor zelfreflectie

Een moodboard is een verzameling van afbeeldingen, teksten, lettertypes, stofjes en/of andere materialen die jouw "mood" weerspiegelt en je inspireert tot nieuwe ideeŽn en inzichten. Het wordt veel gebruikt in de mode en styling en heeft een artistieke bedoeling.



Het helpt wel als je van tevoren een soort van thema bedenkt waar je het voor wilt gaan gebruiken. Bijvoorbeeld om op het gebied van fotografie je te verdiepen in specifiek kleurgebruik, patronen, landschappen, silhouetten, kunst enzovoort.



Je kunt het ook gebruiken om een idee te laten rijpen en verder uit te werken (concept planning).



Ik ben voor deze eerste keer niet op zoek naar iets specifieks, alleen hetgeen wat ik mooi vind en wat mijn interesse wekt. Ik ga dus puur af op mijn gevoel (mood) dat aangesproken wordt.



Ik haal mijn ordners van zolder, volgestouwd met talloze magazines. Uitgaves van soms wel 15 jaar geleden en (foto)bladen die tegenwoordig niet eens meer bestaan (tja, ik bewaar echt veel teveel).



Met in mijn achterhoofd dat moodboard, leg ik ze apart. Nu nog even wennen dat er straks de schaar in gaat.



Uiteindelijk heb ik een mooi stapeltje bladen: Flows, Happinez, Roots en verschillende fotomagazines. Op een druilige zondagmiddag maak ik de eettafel vrij, pak een schaar en begin te bladeren, te knippen en te scheuren.