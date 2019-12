Twee angsten om te fotograferen: welke heb jij?

De auteurs van het boek vatten het mooier samen:

"You have a choice between giving your work your best shot and risking that it will not make you happy, or not giving it your best shot and thereby guaranteeing that it will not make you happy.



It becomes a choice between certainty and uncertainty. And curiously, uncertainty is the comforting choice."



Klaar dus met al die mooie ideen in mijn hoofd. Het moet gematerialiseerd worden, want dat is de enige manier om beter te worden n erachter te komen of ik voldoe aan mijn eigen maatstaven.



Door welke angst laat jij je leiden? Zodra je je eigen angst (h)erkent, kn je er iets aan doen