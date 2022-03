Vergroot je kansen op geslaagde straatfoto’s

Winogrand ging helemaal op in de energie van zijn onderwerpen en glimlachte of knikte constant naar mensen terwijl hij fotografeerde. Het was alsof zijn camera secundair was en zijn voornaamste doel was om te communiceren en snel maar persoonlijk contact te maken met voorbijlopende mensen.

Hij keek altijd in de zoeker op het moment dat hij schoot. Het was maar voor een fractie van een seconde, waarin hij zijn beeldkadrering enigszins aanpaste en scherp stelde voordat hij op de ontspanknop drukte. Hij was precies, snel en in controle.Het grappige is dat hij nooit een film ontwikkelde direct na de opnames. Hij wachtte bewust een jaar of twee, zodat hij zich vrijwel niets meer zou herinneren van het nemen van zijn foto's.In de ogen van Winogrand dwalen de ogen van een straatfotograaf continu rond en reageert hij spontaan op wat hij of zij vindt, in plaats van bewust naar specifieke dingen te zoeken. Deze aanpak vergt natuurlijk meer durf en ook kennis van mensen en situaties dan de eerste methode.Je voelt instinctief aan welke personen gemakkelijker te fotograferen zijn dan anderen. Voelt het niet goed, overweeg dan om op dat moment geen foto te maken. Ook zul je heel andere beelden maken. Bij deze methode gaat het meer om het directe contact met mensen.Een andere fotograaf die deze methode toepaste was(geboren in 1898). Hij behoorde tot de Europeanen die pionierden met het gebruik van de 35 millimeter camera in de fotojournalistiek om zo dichter bij zijn onderwerpen te komen en meer openhartige foto's te maken.