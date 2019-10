Volg live de eerste editie van Canon Talks!

Fotograaf Gergo Kazcimer gebruikte de Canon EOS RP om spectaculaire foto's onder moeilijke lichtomstandigheden te maken in Zuid-Afrika, zelfs enkel bij sterrenlicht. © Fergus Kennedy



Verwacht de meest inspirerende en meeslepende foto's en reisverhalen van niemand minder dan Canon Ambassador en reisfotograaf Joel Santos Gergo Kazsimer en Pie Aerts . Mis geen moment en volg de Canon Talks live via het Facebook - en YouTube kanaal van Canon.Via het Facebook- en YouTube kanaal van Canon is de eerste editie van de Canon Talks openbaar te volgen. Iedereen kan dus live meekijken. Middels de Canon Talks wil Canon dan ook zoveel mogelijk personen op een unieke wijze informeren en inspireren om nog meer uit hun reisfoto's te halen.De eerste spreker van de avond, Gergo Kazsimer , werkt doordeweeks als fraude-analist voor een online bank in München, maar in zijn vrije tijd doet hij niets liever dan met zijn camera de wijde wereld verkennen en vastleggen. De landschaps- en natuurfoto's die uit zijn reistrips voortkomen, vallen bij menig publiek in de smaak.Met betrekking tot de ontwikkeling van de Canon EOS RP , was Gergo een van de eerste fotografen die de camera mocht testen in de praktijk.Verder zal Canon fotograaf Pie Aerts aanwezig zijn. Pie Aerts is een stortyteller in hart en nieren en is het grootste deel van het jaar op pad om mens, dier en dramatische landschappen waar dan ook ter wereld vast te leggen.En met succes. Zo tikt hij inmiddels op Instagram maar liefst 120.000 volgers aan en heeft hij dit jaar zijn eerste boek genaamd “Tales From The Roads Less Traveled“ uitgebracht.Last but not least zal reisfotograaf en Canon Ambassador Joel Santos aansluiten op het podium. Of hij nu schitterende foto's maakt van een karavaan kamelen in de woestijn van Ethiopië, aalscholvervissers in China of adelaarsjagers in Mongolië.Joels foto's geven altijd een fascinerend beeld van de inheemse bevolking in hun natuurlijke omgeving in de meest afgelegen gebieden op de wereld.Gedurende het event kun je tevens als kijker een vraag inzenden voor de drie fotografen op het podium. Onder deze vraaginzendingen wordt als kers op de taart een Canon EOS RP verloot. De EOS RP is de nieuwste camera binnen het Canon EOS R-systeem en is ideaal voor reisfotografie.De EOS RP is dan ook een compacte, lichtgewicht systeemcamera en brengt alle voordelen van het EOS R-systeem binnen handbereik waaronder 's wereld snelste autofocus. Houd de livestream goed in de gaten om kans te maken!De eerste editie van de Canon Talks vindt plaats op dinsdag 19 november aanstaande. De livestream start om 20:00 uur 's avonds en is openbaar te volgen via het Facebook - en YouTube kanaal van Canon.Wil jij echter als een van de speciale gasten aanwezig zijn bij de Canon Talks? Houd dan de social mediakanalen van Canon Nederland goed in de gaten om exclusieve kaarten te winnen!