Wees niet bang voor de mislukte foto

Oeps, overbelicht. Ik had de flitser aan, en de belichting stond verkeerd. Geen tijd besteden aan weggooien, maar direct corrigeren en weer verder.

Wil jij ook gave foto's maken?

'In het veld' kijken naar je foto's is goed, want als het fout is kan je direct corrigeren. Dat is een goede manier van chimping, die een seconde duurt. Maar ga vooral niet terugkijken, inzoomen, scherpte controleren, selecteren en weggooien.Door je mislukkingen te bestuderen, groei je als fotograaf. je wordt er beter door. Omarm daarom de mislukte foto, want daarmee weet je waar je nog in kan verbeteren.Gooi jij foto's direct weg? Zo ja, waarom is dat? Heb je daar een goede reden voor? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.