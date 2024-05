Zwart-wit fotografie tip: Leer kijken in zwart-wit

Sarah - f/4.5, 1/160s, 100 ISO @ 160mm

De Zwart-witbijbel

Het is niet gemakkelijk om het kijken in zwart-wit te leren. Uiteindelijk is het vooral een kwestie van veel in zwart-wit fotograferen.Je camera op zwart-wit zetten (terwijl je in RAW fotografeert) is natuurlijk een goede manier om je te helpen de wereld in zwart-wit te zien. Zeker als je een elektronische zoeker gebruikt.Dit is één van de tips uit de Zwart-witbijbel, het boek met 101 tips voor meesterlijke monochroomfoto's. Bestel de Zwart-witbijbel voor 30 euro, of krijg de Zwart-witbijbel gratis bij een jaarlidmaatschap.