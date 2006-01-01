Meer: Inspiratie
Waar zoek jij je inspiratie?zondag 8 maart 2026, 16:32 door Nando Harmsen | 66x gelezen | 0 reacties
Fotograferen is een leuke bezigheid. Het is ook een creatieve bezigheid. En soms is het een frustrerende bezigheid. Vooral wanneer je geen inspiratie hebt. Hoe ga je dat oplossen? Wat kan je doen om weer geïnspireerd te worden?
Mooie beelden maken geeft veel voldoening. Het smaakt naar meer, en het inspireert om meer te fotograferen. Soms gaat dat prima, maar er zijn ook momenten dat het gewoon niet wil lukken. Dan verandert enthousiasme in frustraties.
Ik denk dat dit ongetwijfeld bekend voorkomt. Sommigen hebben er meer last van dan anderen, maar uiteindelijk maak je het een keer mee. Ook ik heb dat, waarbij ik graag wil fotograferen maar dat ik niet goed weet wat of hoe.
Het kan een uitdaging zijn om uit die sleur te geraken. Je kan je helemaal verliezen in zelfmedelijden, wat uiteindelijk in een neerwaardse spiraal kan veranderen. Dat zijn van die momenten dat je de camera aan de wilgen wilt hangen.
Dit is natuurlijk een extreme situatie, maar het kan ongemerkt gebeuren dat de zin in fotograferen verloren raakt. Maar tegelijkertijd vind je het fotograferen wel leuk. Het is dan belangrijk dat je opnieuw enthousiast wordt. Hoe is de vraag.
Inspiratie kan overal vandaan gehaald worden. Meestal is dat op de meest onverwachte momenten of plekken. Je moet er wel voor open staan, wat niet lukt als je gaat zwelgen in je eigen medelijden. Iedereen zal op zijn of haar eigen manier inspiratie moeten vinden.
Jezelf een doel stellen
Inspiratie kan je bereiken door jezelf een doel te stellen. Dat kan heel divers zijn, van elke dag een foto maken tot een project opzetten. Maar pas op, het kan ook tegen je werken. Jezelf verplichten kan een averechts effect hebben.
Voel je de 'moet' in deze manier van fotograferen? Merk je dat je aan het eind van de dag toch nog die foto moet maken maar heb je eigenlijk geen zin? Dan werkt dit niet voor je. Doe het dan ook niet.
Dingen gaan uitproberen
Een andere manier kan het uitproberen van nieuwe dingen zijn. Neem je camera niet mee naar buiten, maar duik in het menu. Zoek naar functies die je hebt, maar nooit gebruikt hebt. Probeer ze uit.
Het is daarbij wel belangrijk dat je niet in het moeten lukken van foto's gaat denken. Verwacht geen mooie of geslaagde foto's. Maar speel ermee, probeer het uit. Kijk wat het oplevert en of je daar iets mee kan doen. De kans bestaat dat je enthousiast wordt.
Je kan ook eens een heel andere soort fotografie doen. Vraag een vriend of vriendin om eens model te staan als je dat nog nooit gedaan hebt. Gewoon leuke foto's maken, desnoods van elkaar. Zorg dat je het plezierig maakt.
Op het moment dat je al negatief tegen die nieuwe soorten fotografie aankijkt, werkt deze methode niet voor je. Vaak is een 'open mind' nodig om het te laten werken. Niet iedereen heeft dat, kan dat, of wil dat.
Kijken naar andere foto's
Leg je camera opzij en kijk er even niet naar om. Ga dan op internet kijken naar het werk van anderen. Of bezoek een expositie. Zie wat anderen fotograferen en hoe ze dat doen.
Het bekijken van het werk van anderen kan ideeën en inspiratie geven. Maar het is ook leerzaam. Niet alleen van de dingen die bevallen, maar vooral van wat er niet bevalt. Wie weet denk je wel; dat kan ik beter.
Pas wel op met het kijken naar andere foto's, zeker als het gaat om reisfoto's of foto's van exotische locaties. Tenzij je de middelen hebt om ook dergelijke reizen te ondernemen, kan het juist frustrerend werken.
Een nieuw objectief of camera
Mocht je de neiging hebben om inspiratie te vinden bij het kopen van een nieuw objectief of camera, dan kom je waarschijnlijk bedrogen uit. Nieuwe dingen leveren geen inspiratie op. Het is gereedschap dat hetzelfde doet. Het is alleen nieuwer.
Pas dus op met de gedachte dat het tijd is voor nieuwe apparatuur om je fotografie weer leven in de blazen. Misschien dat het voor sommigen werkt, maar voor de meesten zal het niet werken.
Een rustpauze nemen
Soms is het gewoon nodig om je gedachten ergens anders op te richten. Als je continu gefocussed bent op het 'moeten' fotograferen, dan gaat dat niet lukken. Een rustpauze kan dan de oplossing zijn.
Het is niet erg om even een maand of een paar maanden niet te fotograferen. Wil je dan toch met fotografie bezig zijn, lees dan artikelen of ga een fotoboek maken. Ga je fotocatalogus opschonen of doe gewoon iets heel anders.
Door je aandacht te verleggen verlies je de drang tot het moeten presteren met je fotografie. Zie het als een reset, en pak de camera na een half jaar weer eens op. Ga foto's maken omdat het leuk is, en geniet opnieuw van de herinneringen die je vastlegt.
Waar haal jij je inspiratie vandaan?
Er zijn nog veel meer dingen waar inspiratie vandaan gehaald kan worden. Ik heb er een aantal opgenoemd, en heb foto's erbij geplaatst mocht dat helpen voor inspiratie.
Maar wellicht heb jij een manier waarmee je inspiratie krijgt, of blijft houden. Deel dit dan onder dit bericht, want misschien help je er je collegafotograaf wel mee. De dankbaarheid die dit oplevert is toch ook inspirerend, denk je niet?
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
Elja Trum
