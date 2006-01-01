Waar zoek jij je inspiratie?



Inspiratie kan overal vandaan gehaald worden. Meestal is dat op de meest onverwachte momenten of plekken. Je moet er wel voor open staan, wat niet lukt als je gaat zwelgen in je eigen medelijden. Iedereen zal op zijn of haar eigen manier inspiratie moeten vinden.





Jezelf een doel stellen

Inspiratie kan je bereiken door jezelf een doel te stellen. Dat kan heel divers zijn, van elke dag een foto maken tot een project opzetten. Maar pas op, het kan ook tegen je werken. Jezelf verplichten kan een averechts effect hebben.