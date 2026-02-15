Photofacts Academy

Elja Trum

Inspiratie: Portretten in de studio

zondag 15 februari 2026, 17:17

Met lekker weer is het leuk om portretfoto's ook buiten te maken, maar de wintermaanden zijn vaak wat beter geschikt om in de studio leuke portretfoto's te maken. In dit artikel een paar praktijkvoorbeelden en praktische suggesties.

Wissel veel van kleding en (haar)stijl


Voorkom dat je na een shoot met tientallen of honderden foto's zit die allemaal op elkaar lijken. Uitzoeken wordt een stevige klus en je hoeveelheid 'unieke' en bruikbare beelden van de shoot wordt klein.

Wissel kleding en haar

Tímea

Je kunt al voor veel variatie zorgen door je model te vragen na elke foto iets te veranderen aan zijn of haar pose én door zelf ook veel te wisselen van standpunt.

Als ik een shoot heb vraag ik bovendien regelmatig of aan het model om van outfit te wisselen. Dat maakt direct de foto helemaal anders. Ook een verandering van haar kan meteen zorgen voor een compleet andere look.

Zou houd je aan een shoot veel verschillende foto's over.

Gebruik attributen


Hele andere beelden maak je door niet alleen je model op de foto te zetten, maar ook attributen (props). dat kan een hoedje zijn, maar ook een gitaar of een lampje in de achtergrond.

Attribuut toeveogen

Reza - f/8, 1/13s, 50 ISO @ 78mm

Bij bovenstaande foto voeg ik een lamp, een bloemetje en een kistje toe om de uitstraling van de foto te veranderen. Kleine details die voor een compleet ander beeld zorgen dan alleen maar een portret van iemand.

Ook grappig; je model hoeft niet in de camera te kijken om een interessante foto te maken. Laat je model wegkijken (dat kan ook gewoon naar de zijkant zijn natuurlijk) om van je foto een 'verhaaltje' te maken.

Fotografeer een detail


Ook een foto waar je model maar voor een deel opstaat kan interessant zijn. Speel met licht en een afwijkende detailopname om ook weer voor variatie in je foto's te zorgen.

Lisa portret detail

Lisa - f/9, 1/160s, 50 ISO @ 55mm

Houd je studiofoto's interessant door ze afwisseld te maken. Wissel van kleding, standpunt en props en zorg zo voor veel variatie.


Een verhaal vertellen met je foto's


Met techniek alleen ben je er nog niet, want het kan zo maar zijn dat die foto met romige achtergrond en perfecte belichting niet de aandacht krijgt die het verdient.

Gelukkig is het niet moeilijk om je foto's interessanter te maken, door een verhaal te vertellen krijgt je foto namelijk meer diepgang.

Meer weten over het vertellen van een verhaal met je foto's?
Bekijk de cursus Verhalende Portretfotografie.
Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

