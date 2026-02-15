Inspiratie: Portretten in de studio

Met lekker weer is het leuk om portretfoto's ook buiten te maken, maar de wintermaanden zijn vaak wat beter geschikt om in de studio leuke portretfoto's te maken. In dit artikel een paar praktijkvoorbeelden en praktische suggesties.





Wissel veel van kleding en (haar)stijl

Voorkom dat je na een shoot met tientallen of honderden foto's zit die allemaal op elkaar lijken. Uitzoeken wordt een stevige klus en je hoeveelheid 'unieke' en bruikbare beelden van de shoot wordt klein.