Inspiratie: Portretten in de studio

Meer: Inspiratie
Inspiratie: Portretten in de studiozondag 15 februari 2026, 17:17 door Elja Trum | 50x gelezen | 0 reacties
Met lekker weer is het leuk om portretfoto's ook buiten te maken, maar de wintermaanden zijn vaak wat beter geschikt om in de studio leuke portretfoto's te maken. In dit artikel een paar praktijkvoorbeelden en praktische suggesties.
Wissel veel van kleding en (haar)stijl
Voorkom dat je na een shoot met tientallen of honderden foto's zit die allemaal op elkaar lijken. Uitzoeken wordt een stevige klus en je hoeveelheid 'unieke' en bruikbare beelden van de shoot wordt klein.
Je kunt al voor veel variatie zorgen door je model te vragen na elke foto iets te veranderen aan zijn of haar pose én door zelf ook veel te wisselen van standpunt.
Als ik een shoot heb vraag ik bovendien regelmatig of aan het model om van outfit te wisselen. Dat maakt direct de foto helemaal anders. Ook een verandering van haar kan meteen zorgen voor een compleet andere look.
Zou houd je aan een shoot veel verschillende foto's over.
Gebruik attributen
Hele andere beelden maak je door niet alleen je model op de foto te zetten, maar ook attributen (props). dat kan een hoedje zijn, maar ook een gitaar of een lampje in de achtergrond.
Bij bovenstaande foto voeg ik een lamp, een bloemetje en een kistje toe om de uitstraling van de foto te veranderen. Kleine details die voor een compleet ander beeld zorgen dan alleen maar een portret van iemand.
Ook grappig; je model hoeft niet in de camera te kijken om een interessante foto te maken. Laat je model wegkijken (dat kan ook gewoon naar de zijkant zijn natuurlijk) om van je foto een 'verhaaltje' te maken.
Fotografeer een detail
Ook een foto waar je model maar voor een deel opstaat kan interessant zijn. Speel met licht en een afwijkende detailopname om ook weer voor variatie in je foto's te zorgen.
Houd je studiofoto's interessant door ze afwisseld te maken. Wissel van kleding, standpunt en props en zorg zo voor veel variatie.
Een verhaal vertellen met je foto's
Met techniek alleen ben je er nog niet, want het kan zo maar zijn dat die foto met romige achtergrond en perfecte belichting niet de aandacht krijgt die het verdient.
Gelukkig is het niet moeilijk om je foto's interessanter te maken, door een verhaal te vertellen krijgt je foto namelijk meer diepgang.
Meer weten over het vertellen van een verhaal met je foto's?
Bekijk de cursus Verhalende Portretfotografie.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Landschap en Compositie
woensdag 18 februari 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 4 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 25 maart 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 2 plaatsen
Masterclass Naaktfotografie
vrijdag 3 april 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Ook interessant
-
Perfect witte achtergrond maken in je thuisstudio
door Elja Trum
-
Creatieve portretten met rook en flitsers in de natuur
door Elja Trum
-
5 Tips voor Portretfotografie in de Studio
door Elja Trum
-
Apple komt met Creator Studio software
door Elja Trum
-
Van op straat naar in de boomhut
door Michiel Heijmans
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
40.383 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.