Waarom fotografeer je eigenlijk?

Maar : de camera maakt de foto niet, dat doet degene die de camera bedient!



Het is de fotograaf, die iets wil vastleggen; iets wil laten zien, of iets wil vertellen, en de insteek is bij die intenties steeds anders: Waar let je op? Welke apparatuur gebruik je? Hoe kies je je standpunt?



Soms kijk ik oude foto's terug. Het verbaast me hoe weinig verschil er is in wat ik wil, maar hoeveel ik vooruit ben gegaan, wat betreft het tot uitdrukking brengen van wat ik wil.



Het meest ben ik geÔnteresseerd in de schoonheid van de dingen. Dat is wat ikzelf dus het meeste wil: het vastleggen van en het tonen van schoonheid. Schoonheid in de dingen (het object) of schoonheid qua sfeer, kleur of licht.