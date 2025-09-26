

Het perspectief bepaalt hoe de foto ervaren wordt. Het vertelt de duizend woorden die jij kiest. Denk daar altijd goed over na, en kies het juiste perspectief. Neem daar de tijd voor.



Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.