vrijdag 26 september 2025, 16:32 door | 42x gelezen | 0 reacties

Het standpunt dat je kiest is heel belangrijk voor een foto. Denk altijd goed na over het perspectief, want het kan een heel uniek verhaal aan de foto geven.

Het is een simpele tak op een zandverstuiving. Deze tak kan als een mooi voorgrond object in de compositie dienen. Het is een onderwerp, zodat het landschap niet leeg en oninteressant is.

De manier hoe de tak in beeld gebracht wordt zegt alles over de foto. Een foto zegt meer dan duizend woorden. Kies dus het perspectief dat het juiste verhaal vertelt. Welk verhaal dat moet worden, bepaal jij.

Let op een paar dingen. Een hoog standpunt laat de zandverstuiving in de achtergrond veel van de foto vullen. Een laag standpunt brengt juist meer lucht in beeld en weinig van de zandverstuiving.

Nando 2025 tak standpunt 4


Nando 2025 tak standpunt 3


Maar pas op dat de tak, die wat donker van tint is, niet over de donkere delen in de achtergrond komt. Dan 'vloeit' het samen. De tak komt dan niet meer tot recht. Zorg dat ze los van elkaar zijn.

Kies je ervoor om de tak heel groot in beeld te brengen? Zorg dan dat je ook hier de achtergrond en de tak goed ten opzichte van elkaar plaatst. Kijk waar de tak de horizon doorbreekt, en componeer een mooie vlakverdeling.

Nando 2025 tak standpunt


Nando 2025 tak standpunt 2


Het perspectief bepaalt hoe de foto ervaren wordt. Het vertelt de duizend woorden die jij kiest. Denk daar altijd goed over na, en kies het juiste perspectief. Neem daar de tijd voor.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

