Een compositie aan het strand zoeken

Ik ben dol op het strand en de zee. Maar het fotograferen kan een lastig ding zijn. Het wordt al snel leeg, of te druk. Wat moet je in beeld brengen, en hoe doe je dat. Ik neem je in dit artikel mee in het proces, want even snel een foto maken werkt meestal niet.



De afgelopen paar jaar hebben we de jaarwisseling aan de Opaalkust doorgebracht. Zonder het vuurwerk is dat heerlijk rustig en ontspannen, zeker voor onze trouwe viervoeter. Het is ook een fantastische gelegenheid om te fotograferen.



Elke dag op het strand is heerlijk. Ik ben er dol op en het spijt me elke keer weer dat ik niet dichter bij zee woon. Maar het is dan dubbel genieten wanneer ik weer over het drooggevallen strand loop van Wimereux. Met de hond, en met de camera in de hand.



Hoe fotografeer je een strand als dit, met de boulevard en hotels op de achtergrond? Als het eb is ligt het strand vol met drijfhout, stenen en schelpen. Er kunnen voetstappen zijn, en andere elementen die het allemaal erg druk kunnen maken.



Het enige wat ik bij me had was mijn fullframe camera, met een 15-35mm objectief. Geen statief, en geen filters. Alle foto's zijn dan ook uit de hand gemaakt met belichting op de lichte delen (EttR).