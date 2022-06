Een doorkijkje kan jou redden van saaie lucht

Door een kroon van bladeren te gebruiken, wordt de lucht al mooi gevuld. Dat oogt al direct minder saai.

Je moet een foto zien als een vlak. Je geeft de elementen in je landschap een plekje op dat vlak. Een foto is dan ook nooit drie dimensionaal, maar gewoon vlak met de illusie van diepte. Heb je een groot vlak dat egaal of zonder detail is, dan kun je er toch ook iets anders in plaatsen.Met een doorkijkje ga je dat egale, saaie vlak vulling geven. Je houdt het wel in beeld, maar introduceert iets interessants in dat vlak. Het kan zelfs zo worden, dat juist dat egale vlak perfect is om dat doorkijkje te gebruiken. De achtergrond is niet zo druk dat het afleidt.