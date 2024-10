10 tips voor het fotograferen van paddenstoelen

De tijd van paddenstoelen breekt aan. Ik ga ook weer op pad voor mooie en vooral creatieve foto's van deze kabouterhuisjes. Ik deel tien tips om je foto van paddenstoelen minder standaard te maken.



Het valt niet mee om een foto van paddenstoelen te verheffen van gewoon een foto naar iets bijzonders. Er zijn een paar fotografen in Nederland waarvan ik vind dat ze ware kunstwerkjes maken. Het is een streven om er zelf ook iets moois van te maken.



Recht-toe, recht-aan een foto van een paddenstoel maken is eenvoudig. Een macro-objectief is voldoende, en zelfs dat is niet per se nodig. Om er iets meer van te maken kan je de volgende tien tips als startpunt gebruiken.





Tip 1: Niet van dichtbij

Je hoeft paddenstoelen niet er se van dichtbij te fotograferen. Neem afstand, en fotografeer meer omgeving mee. Zo geef je paddenstoelen de ruimte. Het biedt ook een startpunt van veel andere tips in dit artikel