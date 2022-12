Een voorgrond als doorkijkje gebruiken bij landschapsfotografie

Een voorgrond in een landschapsfoto kan heel mooi zijn. Dit is dan vaak ook direct het onderwerp in de foto. Je kunt een voorgrond ook heel anders gebruiken, eventueel in combinatie met een kleine scherptediepte. Ik geef je wat voorbeelden ter inspiratie.



Maak jij landschapsfoto's en neem je dan een voorgrond in beeld? Dat kan heel mooie foto's opleveren, met een fantastisch gevoel van diepte.



De voorgrond moet dan wel interessant zijn, want dit zal dan al snel het onderwerp in de foto worden.