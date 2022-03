Fotografeer een bos met een teleobjectief

Door een opvallend onderwerp te introduceren, krijg je als kijker iets om naar te kijken. De foto wordt als het ware toegankelijker.

101 Tips voor Luisterrijke Landschapsfoto's

Doordat ik in de bovenstaande foto groene bladeren in het beeld heb geÔntroduceerd, krijgt de foto een rustpunt. Het bos is nog steeds dicht, chaotisch en ondoordringbaar, maar het is prettiger omdat er iets is waar je oog naar gaat. Een onderwerp.Dit is slechts een voorbeeld. Het betekent niet dat groothoek in een bos niet mogelijk is. Dat kan uitstekend. Maar goed gebruik is erg moeilijk en vereist een goede beeldopbouw en vlakvulling. Er komt al snel te veel op de foto.Gebruik daarom wat meer tele om het bos in zijn pracht te laten zien. Zoek naar een aandachtspunt. Zonlicht, een afwijkende kleur, of een bijzondere vorm die afwijkt van de rest. Je zult zien dat het zelfs een plezier en uitdaging wordt om in het bos landschappen te gaan fotograferen.Fotografeer jij wel eens in een bos? Wat vind jij het meest lastige aan dit soort landschappen, en heb je daar een oplossing voor gevonden? Deel je ervaringen in een reactie onder dit bericht.Wil jij graag weten hoe je perfecte landschapsfoto's kunt maken? In mijn boek De Landschapsbijbel geef ik je 101 tips om jouw landschapsfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die ik de afgelopen jaren als landschapsfotograaf heb opgedaan.