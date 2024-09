Een timelapse fotograferen aan de Waal

Ik noemde al een paar keer de term holy grail timelapse. Indien je het niet weet, dit is een timelapse waarbij de belichting steeds aangepast wordt. Hiermee compenseer je voor het donkerder worden in de avond, of het lichter worden in de ochtend.



De cursus timelapsefotografie kan je binnenkort vinden op Photofacts Academy. Maar je kan natuurlijk al zelf wat gaan uitproberen. Laat je inspireren door mijn video. Wil je echter meer weten over de planmogelijkheden van PhotoPills? Ook daar heb ik een cursus over.



Alles over het gebruik van Photopills

Een van de meest bruikbare apps voor de landschapsfotograaf of sterrenfotograaf is Photopills. Het is niet gratis, maar voor tien euro heb je een app die je in staat stelt om ongekend nauwkeurige planningen te maken voor sterrenfoto's, de maan, zonsondergang of zonsopkomst.