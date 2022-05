Landschappen in nevel en mist

Door de vagere achtergrond ontstaat diepte in de foto, maar alleen als er wel ook een scherpere voorgrond is.

Fotograferen bij nevelig weer is in principe niet veel anders dan fotograferen bij helder weer, maar als het echt een beetje mistig begint te worden moet je aan een paar dingen denken om teleurstellingen te voorkomen.Allereerst wordt de belichting van de foto's soms een probleem. De mistdruppeltjes reflecteren allemaal een beetje licht, en daardoor wordt de belichtingsmeter in de camera soms voor de gek gehouden.De camera denkt dat er meer licht is dan er in werkelijkheid is, en het gevolg is dat je foto's allemaal te donker worden. Bij een digitale camera zie je dat snel genoeg, maar het is beter om daar van te voren aan denken en een klein beetje belichtingscorrectie (bijvoorbeeld +0,5) instellen.