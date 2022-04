Landschapsfotografie: mensen in beeld of niet?

Deze week staat Photofacts in het teken van landschapsfotografie. Als portretfotograaf breek ik graag een lans voor een 'object' dat veel landschapsfotografen juist willen vermijden. De mens!



Je kent het wel: je bent op vakantie. Je loopt naar een uitkijkpunt met een prachtig zicht over een vallei.



Dat uitzicht wil je vasthouden voor thuis. Wat bij veel fotografen dan vaak een kleine teleurstelling oplevert is dat het weidse aspect van een landschap lijkt te ontbreken in de foto.



Het was zó mooi, daar ter plekke. En op de foto? 'In het echt was het véél mooier'…





Lagen creëren

Wat daar een oorzaak van kán zijn, is het gebrek aan lagen in de foto. En dan bedoel ik niet Photoshop-lagen. Ik doel op dingen die daadwerkelijk in je foto aanwezig zijn en die diepte laten zien.Want het zijn soms juist dingen op de voorgrond die ervoor zorgen dat het weidse en de verte mooi in beeld komen!Struiken, een hek, of iets anders: een element dicht bij de kijker versterkt het dieptegevoel dat je aan je foto wilt geven. Laat dat soort elementen dus juist níet weg in je foto's!