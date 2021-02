Landschapsfotografie tip: kijk altijd even over je schouder

Daar sta je dan, met het gezicht naar een prachtige zonsondergang. De lucht kleurt prachtig rood want er zit regen in de lucht. De reflectie van het zonlicht schittert in het water.



Je maakt de ene foto na de andere, want het is zo mooi; je kunt je ogen er niet vanaf houden. En zo mis je alles dat achter je gebeurt.



Herken je dit? Ik wel. Dit soort momenten zijn fantastisch en je kunt aan het fotograferen blijven. Elke seconde lijkt het wel mooier te worden. Je maakt belichtingstrapjes, andere composities of kiest een ander brandpunt. Je wilt geen moment missen.



Als je dan met je fotomaatje de foto's bekijkt zie je plotseling dat hij (of zij) een foto van een prachtige regenboog heeft gemaakt. Hoe komt het dat je die zelf niet gezien hebt? Simpel, je keek niet over je schouder. Je fotomaatje wel.