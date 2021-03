Landschapsfotografie tip: leer zien in plaats van kijken

Kijk jij naar je landschap? Of zie je het ook? Daar zit een groot verschil tussen.

De Landschapsbijbel, met 101 tips voor luisterrijke landschapsfoto's

Hoe vaak heb je het niet dat je achteraf dingen in de foto gaat zien? Dan komen de momenten dat je denkt: "" of "".Dit is eenvoudig te voorkomen door niet alleen naar je landschap te kijken, maar het ook echt te zien. Laat alles op je inwerken, zie alle elementen in het landschap. Leg je camera desnoods even aan de kant.Alleen al door te leren zien in plaats van kijken zullen je foto's beter worden. Maar neem daar wel de tijd voor. Dat is tevens een tweede verborgen tip: haast je niet en neem de tijd om het landschap op je in te laten werken.Deze tip maakt deel uit van het boek De Landschapsbijbel, waarin ik 101 tips geef voor luisterrijke landschapsfoto's. Het boek, vol prachtige foto's, geeft je alle informatie die je nodig hebt om je eigen fantastische landschapsfoto te gaan maken.Heb je De Landschapsbijbel nog niet? Bestel deze dan via de bestelpagina en koop het het boek los, of in met aantrekkelijke korting in combinatie met een lidmaatschap voor Photofacts Academy.