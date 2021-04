Landschapsfotografie tip: voeg een menselijk element toe

Neem een persoon mee in een landschapsfoto, een fietser of wandelaar. Een boerderij of huis. Desnoods een windmolen of hoogspanningsmast aan de horizon. Zo lang het maar onderdeel van het landschap uitmaakt, en niet als losstaand element te zien is.



Het grappige is, dat we dit wel vaak doen als we op fotoreis gaan. Een rood visserhuisje in Noorwegen, een kerkje op IJsland, een boot in een fjord, of een vuurtoren op de rand van een kaap.



Maar in Nederland of BelgiŽ denken we er meestal niet aan. We mijden het als het absoluut niet zo hoort. Toch kan dit menselijk element net dat beetje meerwaarde aan een landschapsfoto geven. Probeer het maar eens.





De Landschapsbijbel, met 101 tips voor luisterrijke landschapsfoto's

