Landschapsfotografie met een telelens

Heb je dat ook wel eens? Je loopt door de natuur, kijkt om je heen op zoek naar een fotogeniek landschap maar je vindt het niet.



Het geheel van voorgrond, achtergrond en lucht is niet wat je aanspreekt. In dat geval kan het toch de moeite waard zijn om stil te staan, in te zoomen en je groothoek te verruilen voor je telelens.





Let op contrasten

Lucht en voorgrond buiten beeld

Het is nog maar een maandje geleden als ik op pad ben in het Leudal, een van mijn local patches in Midden Limburg. De bomen hebben, ook al is het december, nog best veel blad.Het landschap links van mij toont een weiland op de voorgrond, een bosrand op de achtergrond en een vrij egaal grijze lucht. Het geheel is niet interessant voor een foto besluit ik, maar details in de bosrand vallen me op.Dat zit hem vooral in contrasten van structuren en kleuren. Nog een 100 meter verder en ik sta loodrecht op het detail dat ik wil fotograferen. De rugzak haal ik van de schouders en ik breng mijn statief in stelling.Het gaat me om een gele boom tussen de bruine eiken. Juist door de saaie lucht en voorgrond buiten beschouwing te laten komt het accent op het kleurcontrast te liggen.Ik verruil mijn groothoeklens voor de 70-300mm en zoom eens een eind in. Het weidse landschap wordt nu opeens intiem.De gele kleuren steken fraai af bij de bruine tinten terwijl de donkere stammen de derde contrastkleur vormen. Met 208mm heb ik de juiste compositie te pakken. Geen lucht, geen weiland, louter bosrand.