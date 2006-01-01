Live-Bulb van Olympus in de praktijk

Live-Bulb van Olympus in de praktijkvrijdag 20 maart 2026, 19:19 door Nando Harmsen | 27x gelezen | 0 reacties
Olympus camera's hebben een aantal unieke functies. Eén daarvan is Live-Bulb. Daarmee zie je op het LCD-scherm de foto ontstaan bij gebruik van lange sluitertijden. Hoe werkt dat in de praktijk?
De Live-Bulb heeft alleen Olympus (tegenwoordig OM-Systems) ter beschikking. Misschien ook een aantal Panasonic camera's, maar dat weet ik niet zeker. Met deze functie kan je de belichting live volgen.
Deze functie is ideaal voor het gebruik van lange sluitertijden - vandaar de 'Bulb' in de naam. Niet alleen bij nachtfotografie, maar ook bij gebruik van grijsfilters. Ik heb deze functie gebruikt tijdens de reis naar Lofoten in 2026.
Schakel je de functie in, dan is het beeld op het LCD-scherm zwart. Naarmate de tijd verstrijkt wordt het beeld lichter. Dat gebeurd in van tevoren ingestelde tijdsintervallen. Is de belichting dan naar wens? Dan schakel je de functie uit.
Voor lange sluitertijden met grijsfilters is dit ideaal. Je hoeft niet langer de belichting uit te rekenen. Je kijkt gewoon naar het LCD-scherm en het histogram. Je houdt de functie ingeschakeld tot de juiste belichting is bereikt.
Er zijn een aantal instellingen waar je op moet letten. De belichting wordt in intervallen opgebouwd. Je kan de sluitertijd kiezen van dit interval. Bijvoorbeeld 5 seconden of 10 seconden. Is is minimaal 0,5 seconde en maximaal 60 seconden.
Het aantal keer dat de belichting opgeteld wordt is wel beperkt. Dit hangt af van de gekozen ISO-waarde. Bij ISO 64 is het maximale aantal optellingen 24 keer. Bij ISO 1600 is het slechts negen keer.
Dit betekent dat je wel tevoren moet weten hoe lang de sluitertijd ongeveer moet gaan worden. Stel je 1 seconde in, en je moet ongeveer 1 minuut belichten, dan stopt het optellen na 24 seconden keer. Je kan wel langer belichten, maar je ziet het beeld dan niet meer verder opgebouwd worden.
In de praktijk werkt het heel prettig. Ik heb meestal ergens tussen de 8 en 15 seconden gekozen. Met 24 keer optellen is dat 192 seconden en 360 seconden respectievelijk.
De functie is heel praktisch en goed bruikbaar, mits je ongeveer weet hoe lang je belichting gaat worden. Het zou prachtig zijn als meer fabrikanten deze functionaliteit ingebouwd hebben. Helaas zal dat niet snel gebeuren.
Heb jij een Olympus, OM-Systems of een Panasonic die deze functie heeft? Maak je er ook gebruik van? Deel je ervaring onder dit bericht.
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
