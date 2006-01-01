Het ideale allround objectief voor Micro Four-Thirds

Het ideale allround objectief voor Micro Four-Thirdszondag 15 maart 2026, 20:10 door Nando Harmsen | 53x gelezen | 0 reacties
Na 16 dagen fotograferen op Lofoten met de Olympus M.Zuiko 12-100mm f/4 PRO heb ik een goede indruk van dit objectief gekregen. Hoe is het bevallen, en is dit objectief een aanrader? Laat je inspireren met dit artikel.
Ik schreef eerder een artikel over mijn keuze voor het perfecte objectief op mijn Olympus camera. Die keuze viel op de M.Zuiko 12-100mm f/4 PRO.
Dit Micro Four-Thirds (MFT) objectief heb ik tijdens de twee aansluitende fotoreizen op Lofoten in Noorwegen gebruikt. Het heeft een beeldhoek dat overeenkomt met 24-200mm op fullframe. Dit betekent dat het heel veelzijdig is.
Ik heb de Olympus met dit objectief als belangrijkste camera gebruikt. Voor de extreme groothoek, noorderlicht en dierenfotografie heb ik mijn Canon R5 gebruikt. Daarvoor had ik 12mm, 15-35mm en 100-500mm ter beschikking.
Het grote voordeel dat ik heb ervaren is de flexibiliteit van dit objectief. De beeldhoek van de 12mm (24mm FF equivalent) is perfect voor de meeste groothoek opnamen. Maar het biedt ook de mogelijkheid om flink in te zoomen wanneer gewenst.
De beeldstabilisatie van de Olympus werkt samen met de camera, wat de noodzaak tot hogere ISO-waarden of statiefgebruik verminderde. Natuurlijk is het altijd prettiger om de zekerheid van een statief te hebben voor de meer donkere omstandigheden.
De 12-100mm heeft f/4 als grootste lensopening over het hele bereik. Dat lijkt misschien nadelig, maar ik heb dit niet als dusdanig ervaren. Het objectief is simpelweg niet bestemd voor het maken van foto's met een (heel) kleine scherptediepte.
De meeste diafragma's die ik gebruikt heb zijn f/5,6 tot f/11. Simpelweg omdat voor de meeste situaties waarin dit objectief tot recht komt een grotere scherptediepte de beste keuze is. De kleine sensor helpt je bovendien om ook bij grotere lensopeningen voldoende scherptediepte te houden.
Ik heb het objectief ook gebruikt voor het fotograferen van zeearenden. De 100mm (200mm FF equivalent) biedt geen echte close-up mogelijkheden, maar het is voldoende voor de situatie waarin ik fotografeerde.
Het uitzoomen tot 12mm gaf extra mogelijkheden in het maken van composities van zeearenden 'in het landschap.' Dat was ook mijn wens. De 12-100mm was daarin ideaal. Helaas was de camera zelf een beperkende factor voor de snelle actie.
De M.Zuiko 12-100mm f/4 PRO heeft me positief verrast. Het is voor mij het ideale objectief geweest. Veelzijdig, flexibel, compact en bovendien niet bang voor een flikse regenbui.
Ik heb veel plezier aan de 12-100mm beleefd en ga het zeker meer inzetten voor mijn fotografie. Dat betekent niet dat ik mijn Canon voortaan laat liggen. Het betekent wel dat ik de Canon meer voor gerichte doelen ga gebruiken, en de Olympus voor de meer algemene fotografie.
Laat de volgende serie foto's je inspireren. Ze zijn allemaal met de Olympus Om-D E-M1 mark III gemaakt, voorzien van het M.Zuiko 12-100mm f/4 PRO objectief.
De brandpuntafstand die ik vermeld heb is de werkelijke waarde, en niet omgerekend naar FF equivalent. Dat mag je zelf doen, indien gewenst. Gebruik dan de cropfactor 2x.
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
