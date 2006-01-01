Het ideale allround objectief voor Micro Four-Thirds

zondag 15 maart 2026, 20:10 door | 53x gelezen | 0 reacties

Na 16 dagen fotograferen op Lofoten met de Olympus M.Zuiko 12-100mm f/4 PRO heb ik een goede indruk van dit objectief gekregen. Hoe is het bevallen, en is dit objectief een aanrader? Laat je inspireren met dit artikel.

Ik schreef eerder een artikel over mijn keuze voor het perfecte objectief op mijn Olympus camera. Die keuze viel op de M.Zuiko 12-100mm f/4 PRO.

Nando lofoten 2026 olympus 19

Een beetje regen kan de Olympus niet deren. Pas alleen op met druppels op de frontlens zelf.

Dit Micro Four-Thirds (MFT) objectief heb ik tijdens de twee aansluitende fotoreizen op Lofoten in Noorwegen gebruikt. Het heeft een beeldhoek dat overeenkomt met 24-200mm op fullframe. Dit betekent dat het heel veelzijdig is.

Ik heb de Olympus met dit objectief als belangrijkste camera gebruikt. Voor de extreme groothoek, noorderlicht en dierenfotografie heb ik mijn Canon R5 gebruikt. Daarvoor had ik 12mm, 15-35mm en 100-500mm ter beschikking.

Het grote voordeel dat ik heb ervaren is de flexibiliteit van dit objectief. De beeldhoek van de 12mm (24mm FF equivalent) is perfect voor de meeste groothoek opnamen. Maar het biedt ook de mogelijkheid om flink in te zoomen wanneer gewenst.

Nando lofoten 2026 olympus 3

86mm - ISO100 - f/8 - 1/640s

De beeldstabilisatie van de Olympus werkt samen met de camera, wat de noodzaak tot hogere ISO-waarden of statiefgebruik verminderde. Natuurlijk is het altijd prettiger om de zekerheid van een statief te hebben voor de meer donkere omstandigheden.

De 12-100mm heeft f/4 als grootste lensopening over het hele bereik. Dat lijkt misschien nadelig, maar ik heb dit niet als dusdanig ervaren. Het objectief is simpelweg niet bestemd voor het maken van foto's met een (heel) kleine scherptediepte.

De meeste diafragma's die ik gebruikt heb zijn f/5,6 tot f/11. Simpelweg omdat voor de meeste situaties waarin dit objectief tot recht komt een grotere scherptediepte de beste keuze is. De kleine sensor helpt je bovendien om ook bij grotere lensopeningen voldoende scherptediepte te houden.

Nando lofoten 2026 olympus 13

31mm - ISO1600 - f/4 - 1/60s

Ik heb het objectief ook gebruikt voor het fotograferen van zeearenden. De 100mm (200mm FF equivalent) biedt geen echte close-up mogelijkheden, maar het is voldoende voor de situatie waarin ik fotografeerde.

Het uitzoomen tot 12mm gaf extra mogelijkheden in het maken van composities van zeearenden 'in het landschap.' Dat was ook mijn wens. De 12-100mm was daarin ideaal. Helaas was de camera zelf een beperkende factor voor de snelle actie.

Nando lofoten 2026 olympus 9

100mm - ISO200 - f/4,5 - 1/2000s

De M.Zuiko 12-100mm f/4 PRO heeft me positief verrast. Het is voor mij het ideale objectief geweest. Veelzijdig, flexibel, compact en bovendien niet bang voor een flikse regenbui.

Ik heb veel plezier aan de 12-100mm beleefd en ga het zeker meer inzetten voor mijn fotografie. Dat betekent niet dat ik mijn Canon voortaan laat liggen. Het betekent wel dat ik de Canon meer voor gerichte doelen ga gebruiken, en de Olympus voor de meer algemene fotografie.

Laat de volgende serie foto's je inspireren. Ze zijn allemaal met de Olympus Om-D E-M1 mark III gemaakt, voorzien van het M.Zuiko 12-100mm f/4 PRO objectief.

De brandpuntafstand die ik vermeld heb is de werkelijke waarde, en niet omgerekend naar FF equivalent. Dat mag je zelf doen, indien gewenst. Gebruik dan de cropfactor 2x.

Nando lofoten 2026 olympus 2

47mm - ISO100 - f/11 - 40s met live-bulb - ND3,0 grijsfilter

Nando lofoten 2026 olympus 4

38mm - ISO800 - f/8 - 1/6s

Nando lofoten 2026 olympus 5

15mm - ISO200 - f/9 - 1/25s

Nando lofoten 2026 olympus 6

12mm - ISO64 - f/11 - 1/640s

Nando lofoten 2026 olympus 7

16mm - ISO64 - f/8 - 1/125s

Nando lofoten 2026 olympus 8

100mm - ISO500 - f/4,5 - 1/2000s

Nando lofoten 2026 olympus 10

92mm - ISO400 - f/4 - 1/2000s

Nando lofoten 2026 olympus 11

44mm - ISO200 - f/11 - 181s met live-bulb - ND4,5 grijsfilter

Nando lofoten 2026 olympus 12

12mm - ISO200 - f/11 - 1/100s - panorama van drie opnamen

Nando lofoten 2026 olympus 14

54mm - ISO200 - f/4 - 1/800s

Nando lofoten 2026 olympus 15

12mm - ISO200 - f/8 - 1/80s

Nando lofoten 2026 olympus 16

12mm - ISO200 - f/8 - 1/125s

Nando lofoten 2026 olympus 17

34mm - ISO200 - f/11 - 1/100s

Nando lofoten 2026 olympus 18

41mm - ISO1600 - f/4 - 1/25s

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

Ook interessant

Toon alle artikelen binnen Persoonlijk
home
Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

