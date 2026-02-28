Meer: Persoonlijk
Het perfecte objectief voor Micro Four Thirdszaterdag 28 februari 2026, 17:17 door Nando Harmsen | 66x gelezen | 0 reacties
Ik heb een Micro Four Thirds camera gekocht voor lichttekenen. Samen met een ultra-groothoek. Maar dat is beperkt bruikbaar en niet geschikt voor dagelijks gebruik. Nu denk ik het perfecte objectief voor Micro Four Thirds te hebben gevonden.
Micro Four Thirds (MFT) is een ondergeschoven kindje. Doordat de sensor veel kleiner is dan de fullframe, wordt al snel gedacht dat de kwaliteit slecht is (of slechter). En dat ruis altijd een probleem is. Maar dat valt allemaal best mee.
Door de cropfactor van de MFT zal een gekozen brandpunt twee keer zo lang lijken. De beeldhoek van 100mm op fullframe komt overeen met 50mm op een MFT-camera. Dat betekent dat de objectieven een stuk kleiner en korter kunnen zijn.
Deze voordelen uiten zich in een meer compact camera-systeem, dat bovendien lichtgewicht is omdat de objectieven kleiner zijn. Dit is ideaal voor reizen, of voor iemand die niet zoveel gewicht in de fototas wil hebben.
Ik kocht een tweedehandse MFT-camera van Olympus met een 7-14mm f/2.8 PRO objectief. Dit heeft een beeldhoek dat gelijk is aan 14-28mm op fullframe. Perfect voor nachtfotografie, lichttekenen, en natuurlijk landschappen.
Het nadeel van zoveel groothoek is, dat het niet erg geschikt is om tijdens een wandeling of korte reis te gebruiken. Het is té veel groothoek. Daarom zocht ik een allround objectief. Niet te groot, maar wel met voldoende bereik.
Ik denk dat ik dit gevonden heb in de M.Zuiko 12-100mm f/4 PRO. Een compact objectief, met een brandpuntsbereik dat overeenkomt met 24-200mm op fullframe. Dit is zelfs meer dan waar ik naar op zoek was.
Alles bij elkaar is de Olympus die ik heb (OM-D E-M1 mark III) en het 12-100mm objectief niet het meest compacte en lichtste dat je kan krijgen. Daar staat tegenover dat met een 12-100mm in principe geen ander objectief meegenomen hoeft te worden.
Ik neem de Olympus en 12-100mm mee naar Lofoten als tweede camera. Ik ben benieuwd hoe het gaat bevallen, en na terugkomst zal ik daar zeker over schrijven. Het zal geen betere foto's maken dan mijn andere systeem, maar tegelijkertijd ook geen slechtere. Daar ben ik zeker van.
Heb jij een MFT-camera in gebruik? Deel je ervaring onder dit bericht en vertel erbij welke objectieven je het meest gebruikt. Laat ook weten wat je denk van mijn keuze voor de M.Zuiko 12-100mm f/4 PRO.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
