Het perfecte objectief voor Micro Four Thirds

zaterdag 28 februari 2026, 17:17 door | 66x gelezen | 0 reacties

Ik heb een Micro Four Thirds camera gekocht voor lichttekenen. Samen met een ultra-groothoek. Maar dat is beperkt bruikbaar en niet geschikt voor dagelijks gebruik. Nu denk ik het perfecte objectief voor Micro Four Thirds te hebben gevonden.

Micro Four Thirds (MFT) is een ondergeschoven kindje. Doordat de sensor veel kleiner is dan de fullframe, wordt al snel gedacht dat de kwaliteit slecht is (of slechter). En dat ruis altijd een probleem is. Maar dat valt allemaal best mee.

Nando olympus e m1 mk3 7

Ook met ISO3200 is perfect te fotograferen met een MFT-camera. Je hebt misschien wel wat meer ruis, maar niet zoveel dat het afbreuk aan de foto doet. En anders is er altijd nog ruisonderdrukking, al dan niet met de zogenaamde AI.

Door de cropfactor van de MFT zal een gekozen brandpunt twee keer zo lang lijken. De beeldhoek van 100mm op fullframe komt overeen met 50mm op een MFT-camera. Dat betekent dat de objectieven een stuk kleiner en korter kunnen zijn.

Nando olympus e m1 mk3 2

Een prachtig 7-14mm f/2,8 PRO objectief. Maar het is wel heel veel groothoek voor dagelijks gebruik.

Deze voordelen uiten zich in een meer compact camera-systeem, dat bovendien lichtgewicht is omdat de objectieven kleiner zijn. Dit is ideaal voor reizen, of voor iemand die niet zoveel gewicht in de fototas wil hebben.

Ik kocht een tweedehandse MFT-camera van Olympus met een 7-14mm f/2.8 PRO objectief. Dit heeft een beeldhoek dat gelijk is aan 14-28mm op fullframe. Perfect voor nachtfotografie, lichttekenen, en natuurlijk landschappen.

Nando olympus e m1 mk3

De Olympus OM-D E-M1 mark III die ik voor lichttekenen heb gekocht.

Het nadeel van zoveel groothoek is, dat het niet erg geschikt is om tijdens een wandeling of korte reis te gebruiken. Het is té veel groothoek. Daarom zocht ik een allround objectief. Niet te groot, maar wel met voldoende bereik.

Ik denk dat ik dit gevonden heb in de M.Zuiko 12-100mm f/4 PRO. Een compact objectief, met een brandpuntsbereik dat overeenkomt met 24-200mm op fullframe. Dit is zelfs meer dan waar ik naar op zoek was.

Nando olympus 12 100

Het objectief is 12 centimeter lang (op 12mm) en weegt 561 gram. Met de camera is dat samen 1,14 kilogram.

Alles bij elkaar is de Olympus die ik heb (OM-D E-M1 mark III) en het 12-100mm objectief niet het meest compacte en lichtste dat je kan krijgen. Daar staat tegenover dat met een 12-100mm in principe geen ander objectief meegenomen hoeft te worden.

Nando olympus e m1 mk3 6

Een van de eerste foto's met de M.Zuiko 12-100mm f/4 PRO. Gewoon om het uit te proberen.

Ik neem de Olympus en 12-100mm mee naar Lofoten als tweede camera. Ik ben benieuwd hoe het gaat bevallen, en na terugkomst zal ik daar zeker over schrijven. Het zal geen betere foto's maken dan mijn andere systeem, maar tegelijkertijd ook geen slechtere. Daar ben ik zeker van.

Nando olympus e m1 mk3 5

Ik nam al eerder de Olympus mee naar Lofoten. Maar toen had ik alleen de 7-14mm ter beschikking. Wie denkt dat MFT een slechte kwaliteit beeld oplevert moet nog eens goed naar deze foto kijken.

Heb jij een MFT-camera in gebruik? Deel je ervaring onder dit bericht en vertel erbij welke objectieven je het meest gebruikt. Laat ook weten wat je denk van mijn keuze voor de M.Zuiko 12-100mm f/4 PRO.


Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

