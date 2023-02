Maak een lijstje met favoriete plekken

Als het dan mistig is, en je wilt op pad naar een geschikte locatie, zoek het even op uit je lijst met notities.

Cursus Compositie in landschapsfotografie

Tref je dan een mooie situatie, en je wilt onverwacht toch op pad, dan kun je zo eenvoudig een plek uitzoeken. Het is geen garantie voor een goede foto, maar de kans dat het lukt is zo wel groter geworden.Heb jij tips voor het noteren van locaties? Laat het in een reactie onder dit bericht weten. Ik ben benieuwd hoe jij de mooie plekken onthoudt.Meer weten over hoe je mooie landschapsfoto's kunt maken? Je ontdekt alles over het maken van de juiste compositie in je landschapsfotografie in de cursus Compositie in Landschapsfotografie.