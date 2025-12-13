Maak geen nachtfoto van een zonsondergang

Meer: Landschapsfotografie
Maak geen nachtfoto van een zonsondergangzaterdag 13 december 2025, 13:31 door Nando Harmsen | 33x gelezen | 0 reacties
Een landschap fotograferen tijdens zonsondergang kan een heel mooi beeld opleveren. Maak er echter geen nachtfoto van want de zon staat immers nog aan de hemel. Zorg voor een goede belichting.
Het is prachtig om de zon te zien ondergaan. De lucht kan prachtig kleuren en het landschap wordt gehuld in warm licht. Je kan bijna niet uitgekeken raken op dit moment van de dag.
Wanneer je er een foto van gaat maken zal je merken dat de zon een witte vlek is. Kleuren kunnen er wat uitgewassen lijken, en minder intens dan je het je herinnert. Dat is normaal, dat ligt aan de manier hoe de sensor werkt.
Door onder te belichten komen de kleuren beter tot recht. Althans, zo lijkt het. Maar dan wordt de hele foto donker. Doe dat niet, want de foto laat dan de werkelijkheid niet langer zien. Het is niet zo donker als de foto laat zien.
De zon staat nog aan de hemel en verlicht het landschap. Zo donker als het in de foto is, is het in werkelijkheid helemaal niet.
Laat zien dat het een zonsondergang is, dat de zon het landschap en de lucht verlicht. Wil je de kleuren in het landschap zien zoals je dat ervaart, bereik dat dan door een goede nabewerking. Wat je ook doet, zorg dat het landschap niet donker is.
Ga je inzoomen op de zon, dan moet je hier ook op letten. Je kan de belichting op de zon instellen, maar dat zorgt voor een erg donker landschap. Dat is niet erg, want dat kan je corrigeren in de nabewerking. Doe dat dan wel.
Je kan met een uitgekiende bewerking zowel de kleuren van de zon laten zien, als het licht in het landschap. Maar pas op dat het licht wel klopt. De zon is fel, dat moet terugkomen in de foto wil het realistisch zijn.
Natuurlijk is het nooit een probleem om licht en donker te accentueren. Dat brengt sfeer. Maar zorg wel dat de foto er geschikt voor is, en dat het licht klopt en ga niet simpelweg onderbelichten.
Een laatste woord van waarschuwing. Gebruik een teleobjectief voor het fotograferen van de zon alleen als de zon extreem laag aan de horizon staat. En het liefst als het licht getemperd is door dunne sluierbewolking.
Het extreem felle zonlicht kan je sensor beschadigen of, wat erger is, je ogen. Let daarop.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
