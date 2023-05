Professionele fotografen maken ook niet altijd fantastische foto's

We kijken over het algemeen op tegen de professionele landschapsfotografen. De foto's die ze laten zien zijn vaak indrukwekkend. Maar deze video van Mads Peter Iversen laat zien dat ook de professionele fotograaf niet altijd goed foto's maakt.



Het kan frustrerend zijn wanneer je op pad bent geweest en er niet een foto de moeite waard is. Je vraagt jezelf dan wel eens af of het aan jou ligt, of aan de omgeving, of aan iets anders. We moeten echter niet vergeten dat de omstandigheden soms gewoonweg niet fotogeniek zijn.



In deze video van Mads Peter Iverson wordt duidelijk dat ook de professionele fotograaf soms zonder beelden thuis komt. Hij neemt je mee op pad, en vertelt waarom het niet lukt om een foto te maken die de moeite waard is.