Portretfotografie tip: Licht van opzij

Sarah - f/10, 1/125s, ISO 100 @ 55mm

In de foto van Sarah hierboven heb ik één softbox van opzij gebruikt als licht. De kant waar geen direct licht valt is behoorlijk donker, maar hierdoor zijn vormen en diepte dus beter zichtbaar geworden. Tegelijkertijd voegt de richting sfeer toe aan de foto.Wil je toch meer licht aan de andere kant van je model, dan kun je daarvoor een reflectiescherm of een tweede flitser gebruiken.Kies je voor een extra flitser, zorg dan dat deze flitser minder krachtig licht geeft. Je vult dan de schaduwen wel op zodat ze minder donker zijn, maar behoudt verschil tussen beide kanten én dus de dieptewerking van de schaduwen.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.