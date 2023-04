Zonlicht en bosfotografie

Het licht op de juiste plek

Cursus Compositie in landschapsfotografie

Het verschil is zo groot als dag en nacht. Je ziet plots details in het gras die er voorheen niet waren. Door het directe zonlicht krijgt de foto een echt onderwerp, en het beeld is veel aantrekkelijker geworden.Let daarom bij het fotograferen in een bos altijd op het licht. Wacht desnoods een paar minuten, want door de beweging van de zon is het licht elke minuut anders. Fotografeer gewoon met daglicht, desnoods midden op de dag. Je zult zien dat juist dat spel van licht en schaduw het bos een spannend onderwerp maakt.Meer weten over hoe je mooie landschapsfoto's kunt maken? Je ontdekt alles over het maken van de juiste compositie in je landschapsfotografie in de cursus Compositie in Landschapsfotografie.