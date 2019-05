5 Lightroom-tips om nóg sneller je foto's te verbeteren

Deze prettige video komt van Teppo Haapoja en laat je vijf trucs zien om je afbeeldingen te verbeteren en je workflow een beetje sneller te maken in Lightroom.



Een tip die vaak wordt toegepast, is het radiale filter. Je kunt een beetje vignet toevoegen aan bijna al je afbeeldingen om de aandacht op het onderwerp te vestigen, maar het probleem als je dit wilt toepassen op het tabblad Effecten is dat het vignet altijd in het midden staat.



Aan de andere kant is het vrij zeldzaam dat een onderwerp zich precies in het midden van een opname bevindt. Door het radiale filter te gebruiken, kun je het vignet plaatsen waar je maar wilt en de grootte en intensiteit ervan ook regelen.



Het is een mooie manier om het oog van je kijker te sturen. Zorg er wel voor dat je de aanpassing verzacht zodat deze naadloos overgaat in de rest van de foto.



Bekijk de video hierboven voor meer (spring naar 3:20 om daar de start van de 'echte' tips te zien).