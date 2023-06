5 tips om sneller te werken in Lightroom Classic

Tip 1: maak gebruik van de Auto tone functie

Tip 2: schuifjes resetten

Tip 3: maak gebruik van rasters

Als je een foto gaat bewerken in Lightroom kan je aan ontzettend veel schuifjes draaien om je foto goed te krijgen. Wil je echter sneller tot een mooi resultaat komen, dan kan je ook gebruik maken van de Auto Tone functie.Dit is een automatische stand waarmee Lightroom de foto zo goed mogelijk zal bewerken op basis van kennis die in het programma zit. Zo past de software automatisch de hoge lichten, schaduwen en het contrast aan en wordt de foto al een stuk beter.Uiteraard is het de vraag of je enkel de Auto Tone functie genoeg vindt, maar het zorgt er in ieder geval voor dat je een mooie basis hebt om op verder te gaan. De Auto Tone functie vind je aan de rechterkant in het paneel met schuifjes (zie onderstaande afbeelding).Werk je veel met de schuifjes in Lightroom? En heb je ook wel eens dat je het schuifje toch weer terug wilt hebben op het beginpunt?In plaats van priegelen met je muis om hem op 0 te krijgen is er een eenvoudig trucje om de het schuifje terug te zetten. Klik simpelweg op de naam van het schuifje (zie onderstand screenshot) en je filter zal terugspringen naar de 0. Supersnel en eenvoudig!Als fotograaf ben je veel met compositie bezig. De gulden snede is een bekende compositie verhouding, maar er nog een stuk meer (zoals het spiraal).In Adobe Lightroom zitten veel van deze rasters die je kunnen helpen in het uitsnijden (croppen) van je foto. En gelukkig werkt dit heel eenvoudig en snel!Ga simpelweg naar de crop-functie (kies aan de rechterkant voor de knop functie of druk op de letter R) en druk vervolgens op de letter O. Nu zal je zien dat het het raster zich aanpast.Er zijn meerdere opties en om van optie te schakelen druk je telkens simpelweg op de letter O. Wil je het raster spiegelen of draaien? Druk op Shift + O en hij zal veranderen. Onderstaand een voorbeeld van het raster met de Gulden Snede.