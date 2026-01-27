Bestandsnaam is niet belangrijk in Lightroom

Meer: Lightroom Tips
Bestandsnaam is niet belangrijk in Lightroomdinsdag 27 januari 2026, 20:02 door Nando Harmsen | 58x gelezen | 0 reacties
Lightroom geeft volledige vrijheid bij het gebruik van de bestandsnaam van je foto's. Maar soms zal Lightroom een toevoeging aan de bestandsnaam geven. Heb je een systeem in bestandsnamen, dan lijkt dat 'vervuiling.' Maar niets is minder waar. Ik leg uit waarom.
Stel je hebt een systeem voor de bestandsnaam van je foto's. Ik heb bijvoorbeeld mijn initialen, gevolgd door de datum en tijd. Zo kan ik altijd en overal mijn bestanden terugvinden. Zowel in als buiten Lightroom. Dit ziet er zo uit: NH20260120-172033
De foto's krijgen automatisch die bestandsnaam bij het importeren in Lightroom. Ik hoef daar niets meer voor te doen. Dat is éénmaal ingesteld en daar hoef ik geen aandacht meer aan te besteden. Het is handig, en vooral ook consequent.
Maar dan maak ik een HDR van een belichtingstrapje, en het resulterende nieuwe DNG-bestand krijgt de naam 'NH20260120-172033-HDR'. Voor een panorama die in Lightroom gemaakt wordt zal 'NH20260120-172033-pano' de bestandsnaam worden.
Ga ik een foto in Photoshop bewerken, dan krijgt het nieuwe TIFF-bestand 'NH20260120-172033-bewerkt' als naam. Bewerk ik deze nogmaals als apart bestand in Photoshop, dan zal het nieuwe TIFF-bestand 'NH20260120-172033-bewerkt-bewerkt' als naam krijgen.
Stel dat je van een belichtingstrapje voor elke foto een HDR maakt, en dan samenvoegt tot een panorama. En daarna in Photoshop de foto bewerkt, en na een bewerking in Lightroom de foto nogmaals in Photoshop opent.
De bestandsnaam zier er dan als volgt uit: NH20260120-172033-HDR-Pano-bewerkt-bewerkt. Dit ziet er erg intimiderend uit, en lijkt misschien ongewenst. Zeker als je de foto vervolgens exporteert. Gelukkig is er een reden voor.
Bij al deze bewerkingen wordt een nieuw bestand aangemaakt. Door de toevoeging kan je direct zien wat voor soort bewerking dit was. Het is een HDR of een panorama, wat je vertelt dat het een samenvoeging van meerdere foto's is.
Als de foto dan bewerkt wordt in Photoshop (of elk ander extern programma) zie je dit doordat er de tekst '-bewerkt' eraan toegevoegd is. Dit is nuttige informatie voor het beheren van je fotodatabase. Bovendien zie je het ook in Finder of Verkenner terug.
Ga je dan exporteren naar een jpeg om te delen, printen, of een ander doeleind, dan wil je die lange bestandsnaam niet hebben. Dat is logisch. Dus, maak een voorinstelling voor de bestandsnaam die gebruikt wordt bij het exporteren.
Met een voorinstelling kan je gewoon weer de originele bestandsnaam gebruiken, of een heel andere. Zo heb je geen last van al die toevoegingen. En tegelijkertijd hou je alle nuttige informatie in je fotodatabase.
De cursus Lightroom Classic Catalogus voor gevorderden
Ben je op zoek naar vrijwel alle wetenswaardigheden over het gebruik van je Lightroom Classic? Dan heeft Photofact Academy de cursus Lightroom Classic catalogus voor gevorderden.
In deze cursus leer je alles wat je moet weten over de Lightroom Classic catalogus. Hoe je deze het beste opzet, gebruikt, en welke handige dingen je ermee kunt doen.
Bekijk de cursus Lightroom Classic catalogus voor gevorderden op Photofacts Academy, of een van de andere cursussen over Lightroom Classic en Lightroom.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
