Lightroom Classic tip: Slimme voorinstellingen maken

Lightroom Classic tip: Slimme voorinstellingen makenzondag 4 januari 2026, 20:10 door Elja Trum | 55x gelezen | 0 reacties
Lightroom Classic heeft heeft vorig jaar een boel handige automatische maskers gekregen. Dat kan je workflow al behoorlijk versnellen. Combineer die automatische maskers met voorinstellingen om razendsnel je foto's te bewerken.
Met een slim masker kun je bijvoorbeeld bij een portret automatisch de pupillen selecteren om deze iets te verscherpen. Of de achtergrond om die iets donkerder te maken. Of de huid te verzachten.
Doordat Lightroom de selectie voor je doet scheelt het een boel tijd. Met een paar keer klikken heb je zo een aantal handige selecties in je foto gemaakt.
Bij en gemiddelde portretfoto maak ik zo vaak al snel een stuk of vijf verschillende slimme maskers aan die allemaal een kleine verbetering op de portretfoto doorvoeren. Dat gaat redelijk snel, maar het is wel telkens opnieuw bij elke foto.
Er is echter een handige manier om deze maskers nog sneller aan te maken. Neem een portret (of landschap, dat werkt ook prima als voorbeeld) en maak zoveel mogelijk slimme maskers aan die je vaak gebruikt in je fotobewerkingen.
Geef elk slim masker een duidelijke naam. Zo zie je direct wat welk masker precies doet.
Voer ook veelgebruikte andere bewerkingen op je foto uit. Bijvoorbeeld een vignetering toevoegen, of de hooglichten iets terughalen.
Heb je alle slimme maskers en standaard bewerkingen die je kon bedenken toegepast? Desnoods met een minimale bewerking. Dan is de volgende stap het maken van een voorinstelling (preset) van deze foto.
Vink alle instellingen aan die je aangepast hebt. Vergeet vooral niet om ook de maskers mee te nemen in je selectie. Geef de instelling een duidelijke naam, bijvoorbeeld 'Portret standaard'.
Elke keer wanneer je een portretfoto gaat bewerken kun je starten met deze voorinstelling. Die past niet alleen jouw basiscorrecties toe, maar maakt ook direct alle slimme maskers direct aan met de door jou gekozen instellingen.
Het is eenvoudig om een bestaand masker nog aan te passen. Het bespaard je sowieso de tijd van het aanmaken van al die losse slimme maskers.
Een handige manier dus om snel veel tijd op je fotobewerking te besparen.
Jouw portretfoto's bewerken als een pro?
Weet je dat het maken van een mooie portretfoto pas de helft van het werk is? De andere helft is net zo belangrijk voor een perfecte foto: de bewerking.
Portretfoto's kun je vaak uitstekend bewerken in alleen Lightroom Classic. Wil je ontdekken hoe je dat snel en eenvoudig doet?
Je ontdekt het in de cursus Portretfoto's Bewerking in Lightroom Classic
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers.
