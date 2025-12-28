Word lid met korting + gratis het boek de Photoshopbijbel én de Lightroombijbel - 120 euro voordeel! Word nu lid!
Elja Trum

Handig tooltje voor het opruimen van je Lightroom Classic back-ups

zondag 28 december 2025, 16:32 door | 87x gelezen | 0 reacties

Lightroom Classic maakt regelmatig een back-up van je catalogus. Handig voor als er eens wat misgaat. Alleen Lightroom ruimt die back-ups nooit op. Dat moet je zelf met de hand doen; of met dit handige tooltje!

Lightroom Classic Back-up Cleaner


Zelf vergeet ik die back-ups regelmatig op te ruimen. Nu is elke back-up die gemaakt wordt bij mijn catalogus 3 gigabyte groot. Dat tikt dus best hard aan. Daarom heb ik nu een gratis tooltje gemaakt die de back-ups automatisch voor me verwijderd.

Mijn Lightroom Classic Backup Cleaner is beschikbaar voor zowel Windows als Mac OS (Intel of Apple Silicon). Je kunt zelf instellen hoeveel back-ups je wilt bewaren. Bijvoorbeeld de laatste vijf back-ups. Ook kun je aangeven dat er geen back-ups weggegooid mogen worden die jonger zijn dan bijvoorbeeld 3 maanden.

Je kunt de back-ups snel verwijderen door de tool te starten en op 'opruimen' te klikken. Maar -nog handiger- je kunt ook instellen dat de app elke keer dat je computer opstart even checked of er nog oudere back-ups zijn om te verwijderen. Zo houd je jouw computer opgeruimd.

De tool is helemaal gratis te downloaden en te gebruiken en ook open-source.

Download:
» Lightroom Classic Back-up Cleaner - Windows (x64)
» Lightroom Classic Back-up Cleaner - macOS (Intel)
» Lightroom Classic Back-up Cleaner - macOS (Apple Silicon)

Ik heb 'm natuurlijk zelf uitvoerig getest (behalve de Apple Silicon versie, bij gebrek aan een geschikte Apple computer bij mij thuis), maar mocht er iets mis gaan: laat het me weten. Dan kan ik er naar kijken en de app updaten.

Hoeveel gigabyte kun jij vrijmaken?

Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

