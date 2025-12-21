Meer: Tips en Truuks
Wat als AI vlekken verwijderen niet alle vlekken ziet?zondag 21 december 2025, 20:10 door Nando Harmsen | 49x gelezen | 0 reacties
Heeft je sensor vlekken? Dan is het belangrijk dat je ze in de nabewerking uit de foto weg haalt. Met AI kan dat tegenwoordig bijna automatisch. Maar wat als niet alle vlekken automatisch verwijderd worden? Misschien is Photoshop dan een uitkomst.
In de herfst van 2025 werd automatisch vlekken verwijderen aan Lightroom, Lightroom Classic en Photoshop toegevoegd. Met machine learning technieken worden vlekken herkent en in één handeling verwijderd.
Dat scheelt veel werk, zeker als je sensor niet de schoonste is. Helaas werkt het nooit helemaal vlekkeloos (de woordspeling is met opzet). Er blijven vaak wel wat vlekken achter. Die moet je dan toch nog met de hand verwijderen.
Werk je in Lightroom? Dan kan Photoshop toch nog van pas komen. Ik laat dat zien aan de hand van een voorbeeld waarin honderden sensorvlekken aanwezig zijn. De optie vlekken visualiseren laat ze duidelijk zien.
Met AI vlekken verwijderen worden er veel vlekken weggehaald. Maar niet allemaal. In dit voorbeeld zijn er nog heel veel aanwezig. Helaas kan ik AI vlekken verwijderen niet nog een keer toepassen of verder finetunen.
In plaats van Lightroom te gebruiken kan je kiezen om AI vlekken verwijderen in Photoshop te doen. Vergeet even de vlekken en bewerk de foto helemaal naar smaak. Open dan de foto in Photoshop via het rechtermuis-menu en de optie bewerken in > Photoshop.
Is de foto open in Photoshop? Pas dan het Camera Raw filter toe. Daarin vind je de AI vlekken verwijderen zoals die ook in Lightroom te vinden is. Pas dit toe en zie hoe de vlekken verwijderd worden. Sluit Camera Raw filter als het klaar is.
Zijn er nog vlekken? Open dan gewoon opnieuw Camera Raw filter en ga nogmaals AI vlekken verwijderen. Je kan dit zo vaak doen als je wenst. Ben je klaar? Sluit dan de foto in Photoshop. De foto wordt dan automatisch aan Lightroom toegevoegd.
Hoewel het niets uit zou moeten maken, lijkt de AI vlekken verwijderen in Camera Raw filter een beter resultaat op te leveren dan in Lightroom. Probeer het zelf eens uit als je sensor heel veel vlekken heeft.
Maar bedenk ook dat voorkomen beter is dan genezen. Heeft je sensor zoveel vlekken? Maak de sensor dan schoon, of laat het doen. Ga je op vakantie, zoals ik destijds. Controleer het voordat je vertrekt.
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Masterclass Naaktfotografie
woensdag 14 januari 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 4 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 21 januari 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 6 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
woensdag 18 februari 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 3 plaatsen
Ook interessant
-
6 Tips voor het importeren van foto's in Lightroom
door Nando Harmsen
-
Lightroom updates 2025; vooral meer handige AI oplossingen
door Nando Harmsen
-
Maakt Lightroom Photoshop overbodig?
door Nando Harmsen
-
Wanneer Lightroom en Photoshop niet meer samenwerkt
door Nando Harmsen
-
10 Tips om het Orton-effect toe te passen
door Nando Harmsen
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
40.731 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.