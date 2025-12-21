Photofacts Academy

Wat als AI vlekken verwijderen niet alle vlekken ziet?

zondag 21 december 2025, 20:10 door | 49x gelezen | 0 reacties

Heeft je sensor vlekken? Dan is het belangrijk dat je ze in de nabewerking uit de foto weg haalt. Met AI kan dat tegenwoordig bijna automatisch. Maar wat als niet alle vlekken automatisch verwijderd worden? Misschien is Photoshop dan een uitkomst.

In de herfst van 2025 werd automatisch vlekken verwijderen aan Lightroom, Lightroom Classic en Photoshop toegevoegd. Met machine learning technieken worden vlekken herkent en in één handeling verwijderd.

Dat scheelt veel werk, zeker als je sensor niet de schoonste is. Helaas werkt het nooit helemaal vlekkeloos (de woordspeling is met opzet). Er blijven vaak wel wat vlekken achter. Die moet je dan toch nog met de hand verwijderen.

Werk je in Lightroom? Dan kan Photoshop toch nog van pas komen. Ik laat dat zien aan de hand van een voorbeeld waarin honderden sensorvlekken aanwezig zijn. De optie vlekken visualiseren laat ze duidelijk zien.

Nando lrc vlekken

Dat was balen. Op een verre fotoreis en dan erachter komen dat je sensor vergeven is van stofjes.

Met AI vlekken verwijderen worden er veel vlekken weggehaald. Maar niet allemaal. In dit voorbeeld zijn er nog heel veel aanwezig. Helaas kan ik AI vlekken verwijderen niet nog een keer toepassen of verder finetunen.

Nando lrc vlekken verwijderen 1

AI vlekken verwijderen in Lightroom is een uitkomst. Maar niet alles is weg.

Nando lrc vlekken verwijderen 2

Er zijn nog veel vlekken in de foto. Die moeten nog extra met de hand verwijderd worden want AI in Lightroom ziet ze niet?

In plaats van Lightroom te gebruiken kan je kiezen om AI vlekken verwijderen in Photoshop te doen. Vergeet even de vlekken en bewerk de foto helemaal naar smaak. Open dan de foto in Photoshop via het rechtermuis-menu en de optie bewerken in > Photoshop.

Is de foto open in Photoshop? Pas dan het Camera Raw filter toe. Daarin vind je de AI vlekken verwijderen zoals die ook in Lightroom te vinden is. Pas dit toe en zie hoe de vlekken verwijderd worden. Sluit Camera Raw filter als het klaar is.

Nando acr vlekken verwijderen

De foto bewerkt en overgezet naar Photoshop. AI vlekken verwijderen in het Camera Raw filter werkt beter. En je kan het meerdere keren toepassen op dezelfde foto.

Zijn er nog vlekken? Open dan gewoon opnieuw Camera Raw filter en ga nogmaals AI vlekken verwijderen. Je kan dit zo vaak doen als je wenst. Ben je klaar? Sluit dan de foto in Photoshop. De foto wordt dan automatisch aan Lightroom toegevoegd.

Nando 2017 lofoten zonder stof

De foto is bewerkt in Lightroom Classic, de vlekken zijn verwijderd in Photoshop. Dit is het resultaat.

Hoewel het niets uit zou moeten maken, lijkt de AI vlekken verwijderen in Camera Raw filter een beter resultaat op te leveren dan in Lightroom. Probeer het zelf eens uit als je sensor heel veel vlekken heeft.

Maar bedenk ook dat voorkomen beter is dan genezen. Heeft je sensor zoveel vlekken? Maak de sensor dan schoon, of laat het doen. Ga je op vakantie, zoals ik destijds. Controleer het voordat je vertrekt.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

