6 Tips voor het importeren van foto's in Lightroom

6 Tips voor het importeren van foto's in Lightroommaandag 1 december 2025, 20:02 door Nando Harmsen | 46x gelezen | 0 reacties
Importeren in Lightroom is iets wat als vanzelfsprekend gezien wordt. Je zorgt ervoor dat je foto's in het programma terecht komen zodat je ze kan catalogiseren en bewerken. Maar doe jij dit op de meest effectieve manier?
Het lijkt zo simpel, maar schijn bedriegt. Het importeren in Lightroom kan op verschillende manieren. Van een handmatige klus tot een geautomatiseerd systeem. Maar dan moet je wel even tijd investeren.
Importeren lijkt een vervelende klus. Heb je het goed ingericht, dan wordt het een eenvoudige klus. Bovendien gebeurt het dan elke keer op dezelfde manier, wat belangrijk is voor overzicht.
Met een aantal van tevoren gedefinieerde instellingen creëer je een workflow die zorgt dat alles precies volgens je wensen verloopt. Daarvoor heb ik een aantal tips verzameld.
Ik wil ook nog aangeven dat, indien je geen Lightroom Classic gebruikt, sommige dingen ook in andere catalogus/raw-bewerking software kunnen werken. Probeer het uit, kijk of je er iets van kan gebruiken.
1. Gebruik een (goede) kaartlezer
De foto's op de geheugenkaart moeten naar de computer overgezet worden. Dat kan door de camera aan de computer aan te sluiten met de geschikte kabel. Ik adviseer om een goede kaartlezer te gebruiken en niet de camera.
De verbinding met de camera vergt het openen van de (vaak) rubberen flapjes en de kabel aan te koppelen. Dat is meer werk dan even de kaart uit de camera te halen.
De verbinding tussen camera en computer is meestal niet de snelste verbinding. Dat betekent dat overzetten van foto's langer duurt dan met een goede (snelle) kaartlezer. Het is gewoonweg eenvoudiger.
2. Importeer direct in Lightroom Classic
Je kan eerst de foto's van je geheugenkaart op de harde schijf van je computer kopiëren en daarna importeren. Maar waarom zou je dat doen? Importeer direct in Lightroom Classic, dat scheelt veel werk.
Door direct vanuit de geheugenkaart in Lightroom te kopiëren kan je dingen automatiseren. Je kan bijvoorbeeld de bestandsnaam automatisch laten aanpassen. Bovendien is het sneller omdat je maar één handeling hoeft te doen.
Door direct in Lightroom Classic te importeren zorg je bovendien dat je veel dingen kan automatiseren waardoor je efficiënter kan werken. Je wilt hier immers zo weinig tijd en energie in steken.
3. Gebruik voorinstellingen voor elke stap
Bij het importeren wil je het liefst direct zoveel mogelijk informatie meegeven. Dan hoef je dat niet te doen nadat de foto's geïmporteerd zijn. Dat kan met voorinstellingen.
Je kan niet alleen de bestandsnaam direct wijzigen tijdens het importeren, maar ook al bewerkingen automatisch laten uitvoeren, metagegevens toevoegen, of trefwoorden.
Ik beschrijf alle stappen die je kan doen in het artikel over voorinstellingen in Lightroom. Ik adviseer je om dit artikel uitgebreid te bestuderen en over te nemen wat je ervan kan gebruiken.
Ook voor elke soort import kan een eigen voorinstelling gemaakt worden. Zo komen de juiste foto's op de juiste plek te staan, en in de gewenste verzameling. Lees er alles over in dit artikel.
Door dit te automatiseren blijf je consequent en heb je er zo min mogelijk werk aan. Alles gebeurd achter de schermen zodat je alle aandacht aan andere dingen kan richten.
4. Start met het toevoegen van trefwoorden
De meest vervelende en tijdrovende klus is het toevoegen van trefwoorden. Zeker wanneer je veel verschillende onderwerpen en objecten tijdens een import hebt, kost het veel tijd en energie.
Toch is het verstandig om er direct mee te beginnen, al dan niet deels tijdens de import. Hiermee zorgt je er niet alleen voor dat de foto's optimaal gevonden kunnen worden, je kan het werk maar beter direct achter de rug hebben.
Er zijn meerdere manieren om trefwoorden toe te voegen. Maak het jezelf makkelijk en gebruik de manieren die het beste voor je werken. In mijn artikel over trefwoorden zie je wat er mogelijk is.
Wacht er niet mee. Want als je later het moet inhalen, is het alleen nog maar meer werk.
5. Gebruik een systeem voor selecteren van de geslaagde foto's
Om het koren van het kaf te scheiden moet je zorgen dat je een consequente selectiemethode aanhoudt. Werk systematisch en het wordt redelijk eenvoudig.
Kies eerst geslaagd of niet geslaagd met een vlagstatus. Ga dan sterren toevoegen voor de foto's die de moeite voor het bewerken waard zijn. Gebruik kleuren om bewerkt of niet bewerkt te markeren.
Ga vervolgens verdere rating gebruiken. Twee sterren, drie, of zelfs vier en vijf. Maak hiervan een systeem dat je elke keer weer aanhoudt. Schijf dit op een spiekbriefje en hou dit bij je computer.
6. Zorg voor backup
De foto's die je maakt zijn kostbaar. Je wilt niet dat ze kwijt raken. Zorg daarom altijd voor een goede backup. Dat moet niet alleen van de catalogus van Lightroom Classic, maar ook van de foto's zelf.
Zorg dat je dit goed geregeld hebt. Regelmatig de Lightroom catalogus backuppen is iets waar je met regelmaat aan herinnert wordt bij het afsluiten van het programma. Doe dat regelmatig.
De foto's moet je zelf regelen. Zorg voor een backup op een externe harde schijf, een NAS of in de cloud. Alleen zo zorg je dat de kans dat je foto's verliest zo klein mogelijk is. Lees mijn artikel dat daarover gaat.
Tips zijn geen verplichtingen
Natuurlijk ben je nooit verplicht om alle tips te volgen. Gebruik welke je nuttig vindt. Maar bedenk wel, dat je pas weet of de tip iets voor je is als je het ook uitgeprobeerd hebt. Op voorhand al zeggen dat het niet iets is wat je wilt, werkt niet.
Probeer het uit tijdens de donkere dagen voor kerst (en na kerst, als je meer tijd nodig hebt). Wie weet helpen de tips om je workflow in Lightroom prettiger te maken.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
