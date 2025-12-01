6 Tips voor het importeren van foto's in Lightroom

Importeren in Lightroom is iets wat als vanzelfsprekend gezien wordt. Je zorgt ervoor dat je foto's in het programma terecht komen zodat je ze kan catalogiseren en bewerken. Maar doe jij dit op de meest effectieve manier?



Het lijkt zo simpel, maar schijn bedriegt. Het importeren in Lightroom kan op verschillende manieren. Van een handmatige klus tot een geautomatiseerd systeem. Maar dan moet je wel even tijd investeren.



Importeren lijkt een vervelende klus. Heb je het goed ingericht, dan wordt het een eenvoudige klus. Bovendien gebeurt het dan elke keer op dezelfde manier, wat belangrijk is voor overzicht.



Met een aantal van tevoren gedefinieerde instellingen creëer je een workflow die zorgt dat alles precies volgens je wensen verloopt. Daarvoor heb ik een aantal tips verzameld.



Ik wil ook nog aangeven dat, indien je geen Lightroom Classic gebruikt, sommige dingen ook in andere catalogus/raw-bewerking software kunnen werken. Probeer het uit, kijk of je er iets van kan gebruiken.





1. Gebruik een (goede) kaartlezer

De foto's op de geheugenkaart moeten naar de computer overgezet worden. Dat kan door de camera aan de computer aan te sluiten met de geschikte kabel. Ik adviseer om een goede kaartlezer te gebruiken en niet de camera.